Новый SAVLEPOV и чувственная Тополя: громкие хиты последней недели

Последняя неделя была наполнена музыкальными новинками. Песни о любви и личном заполонили сердца украинцев.

Show 24 подготовил подборку музыкальных премьер за последнюю неделю. Окунитесь в мир творчества Елены Тополи, SAVLEPOV, ANNEI и других артистов.

Не пропустите Одесса и Черное море покоряют сердца в тиктоке

DIBROVA и Елена Тополя

Лирическая песня "Хочеш" рассказывает о несокрушимой вере в силу чувств и любви. К тому же композиция является символом объединения двух людей, которые начинают общую дорогу в будущее. Музыкальное произведение отражает настоящие эмоции и переживания, знакомые каждому.

Она прекрасна для первого танца молодоженов, которым, как никому, известно о самом горячем периоде влюбленности. Когда все перерастает уже в более глубокое осознание, в планы на жизнь. Я очень хотела бы, чтобы под эту песню образовалось много семей и чтобы они были крепкие,

– комментирует артистка.

DIBROVA и Елена Тополя – "Хочешь": смотрите видео онлайн

Native One

Группа запремьерила инди-рок трек и клип к нему. Над видеоработой работали Сергей Чепига и Влад Петриченко. Мелодичное гитарное соло в песне подчеркивает меланхоличный, душевный и интимный характер трека. Для создания композиции Сергей вдохновился храбростью украинцев, которые остались дома и сопротивляются.

Эта композиция наполнена эмоциями, которые мы сейчас чувствуем здесь, в Украине. Каждый день в этом мире уникальный, никто не знает, как долго мы здесь останемся. Но оказавшись здесь, мы можем почувствовать и насладиться красотой настоящего момента, красотой летнего дня,

– поделился фронтмен группы Чепига.

Native One – "Летний день": смотрите видео онлайн

Елена Тополя

В новой песне артистка спела на тему, актуальную для многих украинок – разлуки и ностальгии по любимому человеку. Во время записи певица лично испытывала эти чувства, ведь ее муж тоже присоединился к Вооруженным Силам Украины в первые дни полномасштабного вторжения. В композиции Елена искренне проявила свои чувства и желания о любви и возвращении домой.

Мечты, желания, намерения – это энергия, которая имеет силу. Чем больше мы уплотняем ее в своих мыслях – тем быстрее она реализуется. Дай Бог, чтобы реализовались лучшие мечты и намерения!

– прокомментировала Тополя.

Елена Тополя – "Нирвана": смотрите видео онлайн

haterappers и Blockbaby

Артисты презентовали римейк на хит группы "Время и Стекло" – "404". Певцы хотели поработать в новом для себя стиле и подарить новую жизнь треку.

Этот релиз – это новое видение трека, на котором выросли миллионы подростков. С моей стороны - это определенное переосмысление той истории о влюбленности, немного детской, несерьезной. Мы решили обновить не только смысл, но и звук: UK sound, melodic drill,

– говорит Blockbaby.

haterappers и Blockbaby – "404": смотрите видео онлайн

ANNEI

Бек-вокалистка MONATIK в сингле "Роздягни" предстала в новом музыкальном амплуа перед слушателем. Премьера стала вызовом, который показал искренность чувств. В композиции рассказывается история о человеке, который только начинает отношения и хочет познать себя.

Появляется много вопросов: "останется ли она или он рядом?", "поймет ли?", "сможет ли разделить со мной это внутреннее?", "буду ли я нравиться человеку так же как и до этого?". Именно этот момент "обнажения" души очень щемящий, уязвимый и романтический, поэтому мне захотелось спеть именно его,

– призналась певица.

ANNEI – "Разденься": смотрите видео онлайн

SAVLEPOV

Композиция "Розстебни" наполнена дерзким и зажигательным флиртом. Песня рассказывает о любви, которая существует, пока играет музыка. Антон Савлепов отметил, что его творчество – интимная фантазия, которая погружает в параллельный мир его наивных мечтаний.

Я ждал, когда музыкальное настроение проекта срезонирует с состоянием общества, но последние годы научили, что никогда не будет лучшего момента делать свое дело, чем именно сейчас,

– признался артист.

SAVLEPOV – "Розстебни": слушайте песню онлайн

MELANYA

Артистка презентовала песню "Возвращайся". Трек посвящен украинкам и их чувствам во время войны. В песне описаны переживания, эмоции, несокрушимость, вера в будущее.

Главный месседж песни – возвращайся живым, я тебя очень жду. Так мы очень ждем наших близких и родственников. Надеюсь эта песня никого не оставит равнодушным и станет славнем сильной, мудрой женщины, которая преодолеет все,

– отметила певица.

Melanya – "Возвращайся": смотрите видео онлайн

The Doox

Песня "Колыбельная" наполнена легким и мечтательным настроением. Группа обычно использует украинские этнические духовые инструменты, однако впервые за десятилетнюю историю создания своей музыки, был использован кларнет.

Мы сейчас с вами имеем прекрасную возможность для возрождения украинской культуры, в том числе и музыкального наследия. Нужно поднимать из забвения творения наших предков, вдохновляться и делать все, чтобы украинская музыка имела свой узнаваемый этнический след без Московии,

– признались участники группы.

The Doox – "Колыбельная": смотрите видео онлайн

Tember Blanche и The Budchuk

Трек "Телепат" рассказывает об умении говорить в отношениях. Тема песни связана с личным опытом солистки Tember Blanche.

Песня рассказывает о том, что не надо бояться говорить партнеру, что ты чувствуешь на самом деле, ведь никто из нас не телепат и не может знать, о чем думает другой,

– делится Саша из Tember Blanche.

Tember Blanche и The Budchuk – "Телепат": смотрите видео онлайн

Сергей Лазановский

Артист запремьерил песню, которая посвящена одному из самых важных праздников – Дню рождению. Идея трека – ценить счастливые моменты и как никогда запечатлевать их в памяти.

В своем творчестве я всегда стремился иметь атмосферные треки о главных периодах жизни и праздники. Самый ценный подарок, который мы получаем от родителей – это наша жизнь. Поэтому я решил создать с командой тематическую песню "День рождения". Несмотря на все, этот праздник – всегда о настроении и о жизни. И сейчас об этом нужно петь громче всего,

– поделился певец.

Сергей Лазановский – "День рождения": смотрите видео онлайн

Oxana Trach

Новым треком "Соловьи" певица очаровала всем известным звучанием и эмоциональным месседжем. Клип на песню оставляет зрителей тет-а-тет с чувствами артистки. Исполнительница, будто обнажает свою душу и рассказывает историю, лежа на песке.

Эта песня – довольно откровенная и интимная. Я ее писала в течение всего 2024 года, то есть около пяти месяцев. И, что удивительно, она отражает довольно разные этапы моей жизни. Я хочу своей музыкой вдохновлять людей любить. Речь не только о физической близости, а именно о коннекте, который иногда очень сложно найти,

– рассказала певица.

Oxana Trach – "Соловьи": смотрите видео онлайн

Gunna Chorna

Артистка в композиции "Бути тобою" экспериментирует с поп-дэнс звучанием. В то же время певица представила яркий клип, в котором примеряет семь различных образов – от босса и бодибилдера до легкомысленной девушки и фанатки Gunna Chorna.

Практически каждый из нас сталкивался с ложью, изменами, токсичным поведением и лицемерием. Но наступает момент осознания. Лирическая героиня, поняв что происходит, выбирает с улыбкой наблюдать за "спектаклем". Развязанные руки антагониста снимают его же собственную маску, пока Анна подыгрывает комическому действу,

– призналась артистка.

Gunna Chorna – "Быть тобой": смотрите видео онлайн

Цена Ритма

В песне "Нікуди не йшли" группа сообщает, что снова здесь после длительного перерыва. Последний раз музыканты выпустили композицию "ЗСУ" еще в марте 2022 года. Свежий трек отличился нетривиальным хип-хоп звучанием и дополненными гитарными рифами.

На протяжении нашего творчества мы вырисовывали концептуальную сюжетную линию с использованием научно-технической эстетики, что сформировало вселенную, в которой существуют персонажи истории,

– отметили музыканты.

Цена Ритма – "Никуда не уходили": смотрите видео онлайн

KUGATESSA

В нежной танцевальной балладе подчеркнуто меланхоличное звучание и поэтичность. Песня описывает волнующую любовь, которая преодолевает все запреты и воплощает оптимизм, присущий людям в начале отношений.

Это композиция о сочетании двух душ и тел. Чувство, что передает этот сингл, можно сравнить с наркотической эйфорией, которая пронизывает дрожью насквозь, и вселяет надежду на то, что это состояние продлится вечность,

– подчеркнула артистка.

KUGATESSA – "забуття": смотрите видео онлайн