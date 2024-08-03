Show 24 подробнее расскажет о 6 хитах этой недели. Среди них новые треки Jerry Heil, Tember Blanche, KOLA и других артистов, которые стоят вашего внимания.

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Blockbaby

Артист презентовал песню "Балконы", который рассказывает о тоске по дому и близкому человеку во время войны. Главный герой трека, хоть и понимает цель своей борьбы, но его сердце стремится вернуться к семейному уюту и спокойствию. Композиция также имеет благотворительную миссию. Все роялти с песни будут перечисляться на реабилитацию военнослужащих, пострадавших после полномасштабного вторжения.

Blockbaby – "Балконы": смотрите видео онлайн

"Друга Ріка" и Tember Blanche

По случаю премьеры фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" о легенде украинской поп-музыки Назарии Яремчуке, группы перепели хиты артиста. Коллектив "Друга Ріка" исполнил композицию "Пригласи меня во сны", а Tember Blanche – "Спроси у сердца". Это две интимные баллады, в которых сочетаются чувственность и эмоциональность. Артисты стремятся привлечь как можно больше украинцев к изучению собственной истории и культуры.

"Друга Ріка" – "Пригласи меня во сны": слушайте песню онлайн

Tember Blanche – "Спроси у сердца": слушайте песню онлайн

MAKS SPASOV

Певец выпустил трек PROSHU, который повествует историю любовного треугольника. По словам артиста, эта песня о борьбе разума с сердцем и страсть запретных отношений. Специально для съемок клипа исполнитель отрезал свои длинные волосы и побрил голову. Мужчина готов к экспериментам и планирует удивлять слушателей в будущем.

MAKS SPASOV – PROSHU: смотрите видео онлайн

KOLA & Geed

В рамках проекта Артема Пивоварова "Твои стихи, мои ноты" артисты запремьерили песню "Темно-синий". В основу трека легло стихотворение Винграновского "Я дві пори в тобі люблю". Композиция отражает разнообразие любви и раскрывает внутренние переживания двух людей, соединенных сильным чувством. По словам певицы, песня станет мантрой для тех, кто чувствует, что любовь угасает, но ищет способ ее восстановить.

KOLA & Geed – "Темно-синий": смотрите видео онлайн

Jerry Heil & Volodymyr Dantes

Неожиданный дуэт артистов презентовал песню "Губы в губах". Трек освещает ностальгию по утраченному прошлому и рассказывает о летних лагерях, первых поцелуях и ощущении безграничной свободы. Исполнительница подчеркнула, что хотела напомнить о временах, "когда самым страшным было слишком поздно прийти домой". В то же время певец заверил, что трек является отражением его личных переживаний.

Jerry Heil & Volodymyr Dantes – "Губы в губах": смотрите видео онлайн