Вы из кого вообще героя сделали, – Морозюк неожиданно заговорила о "канонизации" Марченко
Источник:Дмитрий Гордон
Пользователи интернета после скандала с Гринкевичами начали сравнивать реакцию Сони Морозюк с Оксаной Марченко. Художница, вероятно, не очень поняла шутки и вместо этого высказала свое мнение относительно канонизации Марченко.
Соня также не может понять, почему общество сделало из Оксаны "героиню".
К слову Я была в ах*е, – Соня Морозюк впервые призналась, какой была ее реакция на задержание Гринкевича
Откуда взялось сравнение с Марченко
После сообщения о разрыве с Гринкевичем Соня призналась, что "чувствует себя обманутой и использованной". Позже за эту фразу пользователи ее захейтили.
В то же время девушку резко начали сравнивать с Оксаной Марченко. Точнее, с ее реакцией на задержание Виктора Медведчука.
Как отреагировала Морозюк
Девушка коротко прокомментировала все мемы и сравнения, отметив, что "мы точно не из той женщины делаем героиню". Однако, мемы ей показались довольно смешными.
Почему наше общество почти канонизировало Марченко? Вы из кого вообще героя сделали? Я же видела что писали: "Вот, любовь Марченко – она настоящая", "Вот это женщина". Я это читала и думала, вы точно не из той женщины делаете героиню. А мемчики были смешные,
– говорит Соня.
Интервью Сони Морозюк Дмитрию Гордону: смотрите видео онлайн
Мемы с Морозюк и Марченко
Волну мемов начал Алексей Дурнев, который оставил комментарий под одним из постов Сони. Также много шуточных сообщений появилось в твиттере.
Комментарий Алексея Дурнева / Скриншот из комментария в инстаграме
Мемы о Морозюк и Марченко в твиттере / Скриншоты из твиттера
А заявление Сони о том, что она не станет женой Романа спровоцировало в комментариях под постами девушки еще больше смеха и порцию мемов.
- "Я тебя люблю, но не совсем";
- "Когда поняла, что все равно посадят – решила рвать концы. Уже или сначала надо было бросать, или быть до конца с любимым. А сейчас что-то такое, задницу свою спасаете. Не поможет";
- "То есть, вы действительно хотите сказать, что только после привлечения Романа к ответственности поняли, что он и его семья обворовывали страну и наших военных?";
- "Блин, жестокое общество – своим отношением такой союз любящих сердец разрушило";
- "Этот пост надо было писать в первый день";
- "А что, было не понятно кто он, когда по поддельным документам "волонтера" ездил в Венецию?";
- "Кто-то пытается отмыться от славы жениха вора. А я жду своего 20 месяцев из плена. Мне не дарили картье, потому что я выбирала своего парня за позицию и взгляды! Тогда знаете, стыдно не бывает!".