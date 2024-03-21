Вы из кого вообще героя сделали, – Морозюк неожиданно заговорила о "канонизации" Марченко

Пользователи интернета после скандала с Гринкевичами начали сравнивать реакцию Сони Морозюк с Оксаной Марченко. Художница, вероятно, не очень поняла шутки и вместо этого высказала свое мнение относительно канонизации Марченко.

Соня также не может понять, почему общество сделало из Оксаны "героиню".

К слову Я была в ах*е, – Соня Морозюк впервые призналась, какой была ее реакция на задержание Гринкевича

Откуда взялось сравнение с Марченко

После сообщения о разрыве с Гринкевичем Соня призналась, что "чувствует себя обманутой и использованной". Позже за эту фразу пользователи ее захейтили.

В то же время девушку резко начали сравнивать с Оксаной Марченко. Точнее, с ее реакцией на задержание Виктора Медведчука.

Как отреагировала Морозюк

Девушка коротко прокомментировала все мемы и сравнения, отметив, что "мы точно не из той женщины делаем героиню". Однако, мемы ей показались довольно смешными.

Почему наше общество почти канонизировало Марченко? Вы из кого вообще героя сделали? Я же видела что писали: "Вот, любовь Марченко – она настоящая", "Вот это женщина". Я это читала и думала, вы точно не из той женщины делаете героиню. А мемчики были смешные,

– говорит Соня.

Интервью Сони Морозюк Дмитрию Гордону: смотрите видео онлайн

Мемы с Морозюк и Марченко

Волну мемов начал Алексей Дурнев, который оставил комментарий под одним из постов Сони. Также много шуточных сообщений появилось в твиттере.

Комментарий Алексея Дурнева / Скриншот из комментария в инстаграме

Мемы о Морозюк и Марченко в твиттере / Скриншоты из твиттера

А заявление Сони о том, что она не станет женой Романа спровоцировало в комментариях под постами девушки еще больше смеха и порцию мемов.