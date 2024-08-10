Посвятил ей стихотворение: Монатик трогательно поздравил беременную жену с днем рождения

10 августа жена певца Монатика, Ирина, празднует день рождения. По этому радостному случаю артист по-особенному поздравил любимую.

Исполнитель, который вскоре в третий раз станет отцом, посвятил жене стихотворение. В строках он выразил свои чувства избранницы.

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Монатик опубликовал редкое черно-белое фото с Ириной. Пара предстала в похожих образах, улыбаясь в камеру. В то же время артист обратился к жене и поздравил ее с днем рождения. В стихотворении мужчина описал свою любовь к любимой и поблагодарил ее за каждый день, проведенный вместе.

"Не беги так быстро, подожди.

Ты всегда чище воды.

Если так, то выпить дай.

Небо ты к ней отведи.

Если так, то что я без воды?

Я пустыня, что потолок изучает.

Быстрее ветра я, и быстрее ты.

Быстрее ты построишь все мосты.

Быстрее за тобой буду идти.

Быстрее я от боли буду уходить.

Там будет пламя.

Только твое имя.

Вечно под кожей.

Ты быстрая, но неутомимый я.

Когда так.

Когда так, то ты быстрая моя.



И даже если небо разбилось,

И следы все замело снегом,

Если время посмеет твое имя затерять.

(Время не сможет стереть твое Имя).

И даже если земля угасает,

и на ней ни души уже нет,

Я тебя не забуду.

Я тебя найду.

Я тебя догоню и буду любить.

Я тебя найду и буду любить.

С днем рождения, моя I.V. Ты – вся моя жизнь", – обратился Монатик.

Напомним, на днях супруги сообщили, что ждут пополнения в семье. Артист с женой уже воспитывает двух сыновей – Даниила и Платона, впрочем, теперь готовится стать отцом в третий раз. Пара опубликовала чувственные фото, на которых виднеется беременный живот Ирины.