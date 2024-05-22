Известная украинская супермодель вышла замуж и впервые показала любимого

Снежана Онопко, которая входит в пятерку самых успешных моделей мира, на днях вышла замуж. Это уже ее второй брак.

Однако она впервые показала своего нового возлюбленного поклонникам. К тому же раскрылись некоторые подробности об их свадьбе.

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Как Снежана Онопко сообщила о женитьбе

Знаменитость поделилась фотографией с любимым после ЗАГСа. На фото она позировала в стильной черной кружевной юбке, темной блузке и с букетом цветов в руках. В то же время ее избранник был одет в черные классические брюки и синюю рубашку.

Официально женаты,

– отметила под фотографией модель.

Известно, что свадьбу пара планирует сыграть этим летом. В то же время пока Онопко решила не назвать имя мужа и не сообщила подробности о продолжительности их отношений.



Снежана Онопко вышла замуж / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни Снежаны Онопко