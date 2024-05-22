Известная украинская супермодель вышла замуж и впервые показала любимого
Источник:Снежана Онопко
Снежана Онопко, которая входит в пятерку самых успешных моделей мира, на днях вышла замуж. Это уже ее второй брак.
Однако она впервые показала своего нового возлюбленного поклонникам. К тому же раскрылись некоторые подробности об их свадьбе.
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Как Снежана Онопко сообщила о женитьбе
Знаменитость поделилась фотографией с любимым после ЗАГСа. На фото она позировала в стильной черной кружевной юбке, темной блузке и с букетом цветов в руках. В то же время ее избранник был одет в черные классические брюки и синюю рубашку.
Официально женаты,
– отметила под фотографией модель.
Известно, что свадьбу пара планирует сыграть этим летом. В то же время пока Онопко решила не назвать имя мужа и не сообщила подробности о продолжительности их отношений.
Снежана Онопко вышла замуж / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о личной жизни Снежаны Онопко
- В 2011 году супермодель вышла замуж за бизнесмена Николая Щура.
- В то же время в 2020 году пара сообщила о разрыве.
- Модель рассказала, что во время брака подверглась физическому насилию, изнасилованию, и измене со стороны бывшего мужа.
- Уже в ноябре 2020 года супруги официально развелись после длительного 10-месячного судебного процесса.