Однак вона уперше показала свого нового коханого шанувальникам. До того ж розкрилися деякі подробиці про їхнє весілля.

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Як Сніжана Онопко повідомила про одруження

Знаменитість поділилася світлиною з коханим після РАЦСу. На фото вона позувала у стильній чорній мереживній спідниці, темній блузці та з букетом квітів у руках. Водночас її обранець був одягнений у чорні класичні штани та синю сорочку.

Офіційно одружені,

– зазначила під фотографією модель.

Відомо, що весілля пара планує зіграти цього літа. Водночас поки Онопко вирішила не назвати ім'я чоловіка та не повідомила подробиці про тривалість їхніх стосунків.



Сніжана Онопко вийшла заміж / Скриншот з інстаграм-сторіс

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