Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная": фото дебютной представительницы

В сентябре в Мексике состоится конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024". Впервые в нем примет участие представительница из Саудовской Аравии.

Саудовскую Аравию на престижном конкурсе красоты представит 27-летняя Руми Аль-Кахтани. Она является блогером и моделью.

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Саудовская Аравия впервые выступит на "Мисс Вселенная"

Руми Аль-Кахтани планирует пройти все этапы конкурса, в том числе и дефиле в купальниках. Это произойдет несмотря на то, что в Саудовской Аравии требуют строгого соблюдения правил ислама.

Для меня большая честь участвовать в конкурсе. Это первое участие Королевства Саудовской Аравии в "Мисс Вселенная",

– прокомментировала свое участие в конкурсе представительница страны.



Представительница Саудовской Аравии / Фото из инстаграма Руми Аль-Кахтани

Руми Аль-Кахтани имеет степень бакалавра стоматологии, но работает моделью. Также активно развивает личную страницу: у нее 1 миллион подписчиков. Девушка уже участвовала в ряде конкурсов красоты: Miss Woman SA, Miss Europe SA, Miss Planet SA.

Какие результаты Украина показала на "Мисс Вселенная-2023"

Пока Украина не выбрала представительницу для конкурса красоты "Мисс Вселенная-2024". В прошлом году участницей от Украины была модель и певица Ангелина Усанова. Девушке не удалось пройти в топ-20.

По мнению Ангелины Усановой, на этом конкурсе красоты все решает бизнес. Организаторы "Мисс Вселенная" обанкротились, а потому активно ищут спонсоров. Для этого они отдают первые места тем, кто может принести средства.