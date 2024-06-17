Я люблю утром, – Мишель Андраде откровенно рассказала о своих интимных предпочтениях
Источник:"Люкс ФМ"
Украинская певица Мишель Андраде ответила на откровенные и провокационные вопросы. Она призналась, какую часть своего тела считает самой привлекательной.
Исполнительница Мишель Андраде откровенная и без стереотипов. Поэтому она честно ответила на вопросы, касающиеся ее предпочтений в постели.
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Мишель Андраде призналась, в какое время суток любит заниматься любовью.
Скажу так: я люблю с утра пораньше,
– сказала певица.
Однако звезда не захотела раскрыть, сколько раз в неделю у нее должен быть секс.
И Мишель Андраде назвала части своего тела, которые считает самыми сексуальными – это ягодицы и грудь.
Не обошлось и без провокационных вопросов. Мишель Андраде призналась, что однажды читала переписку своего партнера. Но это было в юном возрасте: сейчас она считает такое решение ошибкой.
"Это было дважды, тогда мне было 16 лет. Я нашла в переписках то, что мне было не ок. Поэтому, девушки, лучше этого не делать", – посоветовала певица.
Ранее Мишель Андраде позировала в соблазнительной фотосессии
Недавно Мишель Андраде взбудоражила сеть откровенными снимками, которые сделала со своей подругой – Лерой Чернецкой. Девушки позировали близко друг к другу на красном фоне.
Мишель Андраде и Лера Чернецкая / Фото из инстаграма Мишель Андраде
Мишель и Лера выбрали белоснежные полупрозрачные платья. Лера сделала акцент на обнаженной спине, татуировках и массивном серебряном ожерелье. Тогда как Андраде дополнила свой образ несколькими браслетами и кольцами.
Девушки лаконично подписали соблазнительную фотосессию: "Женщины".