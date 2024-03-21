Никогда не будем друзьями, – Мишель Андраде честно высказалась о Потапе и Горовой

Украинская певица Мишель Андраде разорвала контракт с лейблом Mozgi Entertainment (сейчас Pomitni) в июне 2022 года. Артистка откровенно призналась, что осталась в нормальных отношениях с бывшим продюсером Ириной Горовой после того, как ушла из ее продюсерского центра.

Однако певица также добавила, что имела "непонятную встречу" с Потапом, который сейчас за границей.

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Почему Андраде не пригласили в переформатированный лейбл

По словам Мишель, когда началось полномасштабное вторжение она уже вела переговоры с лейблом о прекращении сотрудничества. Она поняла, что хочет дать себе время для создания чего-то нового. Андраде призналась, что ей было очень тяжело из-за отсутствия поддержки ее идей.

До того, как они переформатировались в Pomitni, мы уже не были в отношениях "продюсер и подопечная". Я поняла, что хочу уже быть отдельно, потому что некоторые мои идеи не поддерживали. Мне очень тяжело, когда в творческих моментах не дают слова и не поддерживают,

– рассказала артистка.

Ранее певица перекладывала всю ответственность на своих продюсеров и ждала, что все за нее все сделают. Сейчас для Мишель очень важно, чтобы ее жизнь была в ее руках. К тому же она хочет понимать куда направляется и чувствовать поддержку своих слушателей.

Также Андраде призналась, что после выхода с лейбла находится в нормальных отношениях с продюсером Ириной Горовой.

Сейчас, когда я вижу Иру где-то, мы можем поздороваться. И все нормально,

– призналась певица.

С лейблом Pomitni артистка осталась тоже в хороших отношениях, несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества.

Какие отношения у Мишель с Потапом

Андраде призналась, что после полномасштабного вторжения таки виделась с бывшим продюсером Потапом, но эта встреча показалась ей "непонятной".

Вроде было все хорошо, но все равно чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не буду загадывать, но просто вот так,

– сказала артистка.

Певица добавила, что одновременно благодарна экс-продюсеру за опыт.

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