Впервые за долгое время Михаил Поплавский показал фото со взрослым сыном: редкие кадры

74-летний президент Киевского национального университета культуры и искусств и одновременно певец Михаил Поплавский не часто показывает фото с сыном. Впрочем, впервые за долгое время он решил это сделать.

Артист поделился фотографией из архива и новой фотографией. Оказывается, сын очень похож на отца.

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Какие фото выставил Поплавский

Он поделился архивным кадром с сыном Александром, где малыш сидит на спине у отца. Также он показал свежее фото, где папа с сыном обнимаются.

Что известно о детях Михаила Поплавского