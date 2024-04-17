Впервые за долгое время Михаил Поплавский показал фото со взрослым сыном: редкие кадры
17 апреля 2024, 21:00Читати новину українською
Источник:Михаил Поплавский
74-летний президент Киевского национального университета культуры и искусств и одновременно певец Михаил Поплавский не часто показывает фото с сыном. Впрочем, впервые за долгое время он решил это сделать.
Артист поделился фотографией из архива и новой фотографией. Оказывается, сын очень похож на отца.
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Какие фото выставил Поплавский
Он поделился архивным кадром с сыном Александром, где малыш сидит на спине у отца. Также он показал свежее фото, где папа с сыном обнимаются.
Что известно о детях Михаила Поплавского
- Исполнитель был женат дважды. В первом браке детей не было, тогда как во втором родился сын Александр. Он предприниматель, женат на Мисс Украина-2019 Алине. Сейчас пара воспитывает первенца Егора.
- В официальных данных подтверждено, что Александр – единственный сын Поплавского.
- Несмотря на это, Михаил не отрицает, что имеет внебрачных детей. Точное количество их остается неизвестным.