Короткие стрижки и простые наряды: как украинские звезды выглядели в молодые годы
Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. По этому случаю предлагаем посмотреть, как выглядели украинские кумиры в молодые годы и как менялся их стиль в соответствии с модными тенденциями.
С течением времени мы могли подзабыть, как украинские звезды выглядели в юности или в начале своей звездной карьеры. Сегодня можем проследить, как менялись наши кумиры на которых равнялись тысячи, если не миллионы людей. Подробнее читайте в материале Show 24.
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Тина Кароль
Украинская певица всегда поражает поклонников своей красотой, стилем и внешним видом. Тина частенько экспериментировала с внешностью и даже имела короткую стрижку. Исполнительница не только искала себя, но и вдохновляла других на изменения в своей жизни.
Маша Ефросинина
Телеведущая считается примером хорошего стиля и изящества. Звезда не боится показаться на публику без макияжа и свободно говорит о том, что каждая женщина прекрасна. Очень давно Ефросинина даже имела проблемы с лишним весом.
А на этой фотографии знаменитости 13 или 14 лет. Сама Маша рассказывала, что благодаря маме, которая каждое утро говорила ей, что она лучшая девочка в мире, она чувствовала себя уверенной и прекрасной.
Павел Зибров
Главный усач страны покорил не одно женское сердце. Природная харизматичность, легкая и яркая музыка, отличное чувство юмора и многие другие хорошие качества стали определяющими в формировании образа народного артиста.
Раньше Зибров носил короткую шевелюру, а усы были и остаются неизменным атрибутом. Сегодня же Павел Николаевич отрастил волосы и с гордостью говорит о своем стиле.
Юрий Горбунов
Ведущий уже давно передовая звезда украинского телевидения. Без него не обходится почти ни одна программа. Если сравнивать стиль Горбунова в молодые годы и сегодня, то акцент можно сделать разве что на изменении прически и новом стиле костюмов.
Ольга Сумская
Украинская актриса и телеведущая всегда была образцом стиля и красоты. Длинные, светлые волосы, одежда, которая подчеркивает невероятную фигуру, и очень красивые черты лица – всегда были главной изюминкой Сумской.
Сегодня звезда почти не изменилась. Годы добавили еще большей красоты, а стиль в одежде – лучше подчеркивает изящество и статусность.
Настя Каменских
Певица, которая получила свою славу благодаря дуэту Потап и Настя, всегда отличалась откровенным стилем на сцене, ярким макияжем и оригинальной прической. Сегодня звезда не отстает в эксцентричности.
Поэтому напоминаем, как выглядела певица в начале звездной карьеры.
Дмитрий Монатик
Певец, который готовится в третий раз стать отцом, долгое время искал свой стиль, как в музыке, так и во внешнем виде. Даже тогда, когда на певческом проекте "Х-фактор", в парня не поверили, он продолжал двигаться дальше.
Уверены, что Монатика с дредами в школьные годы вы еще точно не видели.
Оля Полякова
Певица, которая поражает мощным голосом и яркими образами, также прошла путь будничной молодости, и, видимо, тогда не догадывалась какая слава ее ждет в будущем.
Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 13 лет. Простая девушка с задором в глазах – пожалуй, это лучшая подпись, чтобы описать эту фотографию.
Пусть сегодняшнее упоминание о том, как выглядели украинские знаменитости в молодые годы, станет толчком для приятной ностальгии и понимания, что время может работать на пользу.