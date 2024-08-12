Короткие стрижки и простые наряды: как украинские звезды выглядели в молодые годы

Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. По этому случаю предлагаем посмотреть, как выглядели украинские кумиры в молодые годы и как менялся их стиль в соответствии с модными тенденциями.

С течением времени мы могли подзабыть, как украинские звезды выглядели в юности или в начале своей звездной карьеры. Сегодня можем проследить, как менялись наши кумиры на которых равнялись тысячи, если не миллионы людей. Подробнее читайте в материале Show 24.

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Тина Кароль

Украинская певица всегда поражает поклонников своей красотой, стилем и внешним видом. Тина частенько экспериментировала с внешностью и даже имела короткую стрижку. Исполнительница не только искала себя, но и вдохновляла других на изменения в своей жизни.

Тина Кароль в молодые годы / Фото из личного архива певицы

Маша Ефросинина

Телеведущая считается примером хорошего стиля и изящества. Звезда не боится показаться на публику без макияжа и свободно говорит о том, что каждая женщина прекрасна. Очень давно Ефросинина даже имела проблемы с лишним весом.

А на этой фотографии знаменитости 13 или 14 лет. Сама Маша рассказывала, что благодаря маме, которая каждое утро говорила ей, что она лучшая девочка в мире, она чувствовала себя уверенной и прекрасной.

Маша Ефросинина в молодые годы / Фото из инстаграма ведущей

Павел Зибров

Главный усач страны покорил не одно женское сердце. Природная харизматичность, легкая и яркая музыка, отличное чувство юмора и многие другие хорошие качества стали определяющими в формировании образа народного артиста.

Раньше Зибров носил короткую шевелюру, а усы были и остаются неизменным атрибутом. Сегодня же Павел Николаевич отрастил волосы и с гордостью говорит о своем стиле.

Павел Зибров в молодые годы / Фото из личного архива певца

Юрий Горбунов

Ведущий уже давно передовая звезда украинского телевидения. Без него не обходится почти ни одна программа. Если сравнивать стиль Горбунова в молодые годы и сегодня, то акцент можно сделать разве что на изменении прически и новом стиле костюмов.

Юрий Горбунов в молодые годы / Фото пресс-службы канала 1+1

Ольга Сумская

Украинская актриса и телеведущая всегда была образцом стиля и красоты. Длинные, светлые волосы, одежда, которая подчеркивает невероятную фигуру, и очень красивые черты лица – всегда были главной изюминкой Сумской.

Сегодня звезда почти не изменилась. Годы добавили еще большей красоты, а стиль в одежде – лучше подчеркивает изящество и статусность.

Ольга Сумская в молодые годы / Фото из инстаграма актрисы

Настя Каменских

Певица, которая получила свою славу благодаря дуэту Потап и Настя, всегда отличалась откровенным стилем на сцене, ярким макияжем и оригинальной прической. Сегодня звезда не отстает в эксцентричности.

Поэтому напоминаем, как выглядела певица в начале звездной карьеры.

Настя Каменских в молодые годы / Фото с фан-страницы певицы

Дмитрий Монатик

Певец, который готовится в третий раз стать отцом, долгое время искал свой стиль, как в музыке, так и во внешнем виде. Даже тогда, когда на певческом проекте "Х-фактор", в парня не поверили, он продолжал двигаться дальше.

Уверены, что Монатика с дредами в школьные годы вы еще точно не видели.

Дмитрий Монатик в молодые годы / Коллаж Show 24

Оля Полякова

Певица, которая поражает мощным голосом и яркими образами, также прошла путь будничной молодости, и, видимо, тогда не догадывалась какая слава ее ждет в будущем.

Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 13 лет. Простая девушка с задором в глазах – пожалуй, это лучшая подпись, чтобы описать эту фотографию.

Оля Полякова в молодые годы / Фото из инстаграма певицы

Пусть сегодняшнее упоминание о том, как выглядели украинские знаменитости в молодые годы, станет толчком для приятной ностальгии и понимания, что время может работать на пользу.