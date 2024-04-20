Это разрывает сердце, - MELOVIN впервые рассказал детали гибели сестры во время обстрела
Источник:INSIDER.UA
Известный украинский певец MELOVIN поделился страшной трагедией – гибелью своей сестры во время ракетного обстрела. Артист впервые рассказал подробности этой ситуации и признался, где находятся его родители.
Исполнитель, который недавно выпустил клип на песню Dreamer, поделился своей первой реакцией на семейную трагедию. В то же время он отметил, что пережить смерть близкого человека ему было трудно.
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MELOVIN о деталях страшной трагедии 15 марта
Сестра знаменитости погибла 15 марта во время двойного ракетного обстрела Одессы. По словам артиста, на следующий день он должен был выступать на свадьбе, что вызвало у него эмоциональный диссонанс. Однако, это помогло ему понять, что жить надо здесь и сейчас.
Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить,
– поделился артист.
15 марта MELOVIN сообщил о потере сестры / Скриншот из инстаграмм-сторис
К тому же исполнитель заявил, что его родители до сих пор находятся в родной Одессе, несмотря на все обстрелы города. Более того, певец часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.
Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я стараюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса – особый для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания,
– рассказал певец.
Что известно об обстреле Одессы 15 марта
- Силы обороны Юга сообщили, что враг запустил по Одессе баллистические ракеты типа "Искандер-М". Атаковали с территории оккупированного Крыма.
- Было повреждено не менее 10 частных домов, станцию техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
- Впоследствии в ОВА сообщили, что в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС. Они прибыли на место после первых взрывов, чтобы оказывать помощь пострадавшим.
- По состоянию на 15 марта, сообщали о 20 погибших. Уже на следующий день стало известно, что в больнице умер еще один работник ГСЧС, который пострадал в результате ракетного обстрела города.
- 16 марта в Одессе объявили траур по погибшим.