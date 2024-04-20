Это разрывает сердце, - MELOVIN впервые рассказал детали гибели сестры во время обстрела

Известный украинский певец MELOVIN поделился страшной трагедией – гибелью своей сестры во время ракетного обстрела. Артист впервые рассказал подробности этой ситуации и признался, где находятся его родители.

Исполнитель, который недавно выпустил клип на песню Dreamer, поделился своей первой реакцией на семейную трагедию. В то же время он отметил, что пережить смерть близкого человека ему было трудно.

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MELOVIN о деталях страшной трагедии 15 марта

Сестра знаменитости погибла 15 марта во время двойного ракетного обстрела Одессы. По словам артиста, на следующий день он должен был выступать на свадьбе, что вызвало у него эмоциональный диссонанс. Однако, это помогло ему понять, что жить надо здесь и сейчас.

Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить,

– поделился артист.



15 марта MELOVIN сообщил о потере сестры / Скриншот из инстаграмм-сторис

К тому же исполнитель заявил, что его родители до сих пор находятся в родной Одессе, несмотря на все обстрелы города. Более того, певец часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.

Мои родители живут в Одессе. При любой возможности я стараюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса – особый для меня город, поэтому все, что происходит там сейчас, каждый раз болит, каждый раз вызывает переживания,

– рассказал певец.

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