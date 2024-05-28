Известного белорусского трэш-стримера Mellstroy объявили в розыск в России

Белорусский трэш-стример и блогер Андрей Бурим, который известен под псевдонимом Mellstroy и имеет миллионную аудиторию, попал в базу розыска МВД России. Оказывается, это уже не впервые.

Ранее его разыскивали в России за уклонение от службы в белорусской армии. Однако после того, как Андрей закупил спортинвентарь для 500 детдомов в Беларуси, его имя изъяли из базы.

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Что случилось на этот раз

Как следует из базы МВД России, блогер разыскивается по уголовной статье – какой именно не указывается. Российские СМИ предполагается, что причиной могут быть проблемы с прохождением службы в белорусской армии, весенний призыв в которую блогер пропустил.



Mellstroy объявили в розыск в России / Фото из ТАСС

Кто такой Mellstroy