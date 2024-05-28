Известного белорусского трэш-стримера Mellstroy объявили в розыск в России
Источник:ТАСС
Белорусский трэш-стример и блогер Андрей Бурим, который известен под псевдонимом Mellstroy и имеет миллионную аудиторию, попал в базу розыска МВД России. Оказывается, это уже не впервые.
Ранее его разыскивали в России за уклонение от службы в белорусской армии. Однако после того, как Андрей закупил спортинвентарь для 500 детдомов в Беларуси, его имя изъяли из базы.
Не пропустите Подвергались репрессиям: участники белорусско-российской группы "Би-2" сменили свое гражданство
Что случилось на этот раз
Как следует из базы МВД России, блогер разыскивается по уголовной статье – какой именно не указывается. Российские СМИ предполагается, что причиной могут быть проблемы с прохождением службы в белорусской армии, весенний призыв в которую блогер пропустил.
Mellstroy объявили в розыск в России / Фото из ТАСС
Кто такой Mellstroy
- Андрей Бурим – белорусский видеоблогер, стример и влиятельный деятель в сегменте трэш-стриминга. Уроженец Гомеля.
- Получил скандальную славу благодаря своим провокационным и эпатажным видеороликам и трансляциям на ютубе и Twitch.
- На своих стримах он любит устраивать различные выходки – драки, разрушение имущества, разбрасывание денег и тому подобное.
- Так, в 2020 году Mellstroy избил модель Елену Ефремову во время прямого эфира. Врачи диагностировали у девушки множественные поверхностные травмы головы. После чего на него было заведено уголовное дело, а канал стримера на ютубе был заблокирован. Летом 2021 года блогеру дали шесть месяцев исправительных работ и назначили штраф в 72 тысячи.
- Mellstroy ведет довольно роскошный образ жизни. Источник его состояния – блоги и казино. В то же время известно, что инфлюенсер имеет немало долгов.
- В общем Mellstroy – один из самых скандальных и эпатажных блогеров в Беларуси и России, контент которого ориентирован на подростков и молодежь.