Сводная сестра Меган Маркл требовала от нее бешеную сумму: что решил суд

Меган Маркл одержала победу в суде над своей старшей сестрой. Судья решила, что обвинения Саманты Маркл не имеют достаточно доказательств.

59-летняя Саманта Маркл подала иск на Меган Маркл, где утверждала, что сводная сестра опозорила ее в нескольких интервью. Речь шла даже о скандальном разговоре Меган и Гарри с Опрой Уинфри.

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Меган Маркл выиграла иск о клевете

Судья окружного прокурора США Шарлин Ганивелл во Флориде отклонила иск Саманты. Она отметила, что старшая Маркл не подала документов и заявлений, которые бы подтверждали ее обвинения.

Говорится также о том, что слова Саманты Маркл "наводят на мысль", что она не соглашается с мыслями Меган, а не с констатацией фактов.

Адвокаты Меган Маркл остались довольными решением суда. Саманта не сможет подать иск повторно.

Почему Саманта Маркл подала иск на сестру

Саманта Маркл обвиняла сестру в клевете и ложных заявлениях. Меган говорила о том, что выросла единственным ребенком, хотя они якобы были близки в детстве. Также жена принца Гарри сказала, что Саманта сменила фамилию на Маркл намеренно.

Именно эти заявления возмутили Саманту. Она считает, что эти заявления сестры создали ей негативный образ в прессе. За "клевету" женщина требовала у Меган 75 тысяч долларов моральной компенсации.

Заметим, в 2021 году Саманта Маркл выпустила скандальные мемуары The Diary of Princess Pushy's Sister ("Дневник сестры принцессы-выскочки"), где рассказала тайны сводной сестры. В книге среди постоянной критики действий Меган и ее брака с принцем Гарри случались и положительные воспоминания из детства.