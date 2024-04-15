Поздравила с победой на матче: Меган Маркл страстно поцеловала Гарри на публике

12 апреля в Майами прошел благотворительный матч по поло, в котором принял участие принц Гарри. Поддержать своего мужа пришла и Меган Маркл, которая в конце игры подарила ему поцелуй.

К тому же эту игру снимали операторы Netflix. Эти кадры планируют использовать для съемок сериала об элитарном спорте.

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Принц Гарри и Меган Маркл очаровали всех вокруг

Благотворительный фонд герцога Сассекского Sentebale является организатором матча по поло Royal Salute Polo Challenge, в котором принял участие и сам Гарри.

После того, как он одержал победу к нему подошла Меган, чтобы вручить трофей. Вдруг она нежно поцеловала мужа, поздравив его таким образом с победой. Пара выглядит счастливой, несмотря на усталость Гарри от игры.



Меган Маркл поздравила с победой принца Гарри / Фото Getty Images

Недавно принц Уильям посетил футбольную игру вместе с сыном

Его Высочество вместе с сыном посетили матч на стадионе "Вилла Парк", что в Бирмингеме. Они присутствовали на первом четвертьфинальном матче между "Астон Виллой" и "Лиллем".

Как известно, принц Уильям давно болеет за футбольный клуб "Астон Вилла". Более того, эта команда одержала победу на матче со счетом 2-1.

В то же время в сети распространяется видео, на котором Его Высочество и принц Джордж яростно хлопают в ладоши игрокам любимой команды. К тому же парень одет в шарфик в цветах этого футбольного клуба.