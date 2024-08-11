Когда х*рово, – Маша Ефросинина кардинально сменила имидж и заговорила о проблемах в жизни

Ведущая Маша Ефросинина рассказала об ухудшении самочувствием. Она раскрыла, как частично смогла его преодолеть.

Звезда похвасталась кардинальной сменой имиджа. Интересно, что на днях то же самое сделала и Ольга Фреймут, которая покрасила волосы в другой цвет.

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Впрочем, Ефросинина изменила только длину прически, сделав каре и оставив длинную челку. По словам Маши, она решила предстать в новом образе из-за личных проблем. Однако, что именно произошло со звездой – пока неизвестно. Ведущая также призналась, что впоследствии пойдет в спортзал, поскольку это ей помогает улучшить моральное состояние.

Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется,

– подчеркнула Маша.



Маша Ефросинина сменила имидж / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Ольга Фреймут, которая недавно вернулась из Великобритании в Украину, порадовала поклонников новым образом. Ведущая коротко подстриглась и покрасилась в темный цвет, таким образом избавившись от блонда. По ее словам, она пошла к парикмахеру, клиенткой которого уже является 14 лет.