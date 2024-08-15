Едва не поссорились на камеру: Ефросинина резко отреагировала на шутку Притулы

Сергей Притула и Маша Ефросинина пообщались в новом выпуске подкаста ведущей. Волонтер пошутил над ведущей, однако она резко отреагировала на его реплику.

Волонтер и ведущая обсуждали право публичных людей на счастье. Маша Ефросинина призналась, что имеет право поехать в Карпаты, чтобы отдохнуть и восстановиться.

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Маша Ефросинина поделилась, что ложится в траву, дышит, плачет и много спит. В ответ Сергей Притула пошутил, вспомнив элитный комплекс отдыха: "Где ты в Rixos траву нашла?".

Ведущая возразила другу, а на его смех ответила резко.

Вот когда твоя подруга тебе говорит откровенные вещи, это защитная реакция – оборжать?

– сказала Маша Ефросинина.

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Сергей Притула объяснил, что таким образом пытается ее "погладить".

"Нет! Хотел бы погладить – погладил бы, а не ржал. Такие моменты... Хорошо, что я хожу к психоаналитику", – эмоционально ответила Ефросинина.

Заметим, Маша Ефросинина и Сергей Притула уже много лет дружат семьями. Они познакомились в 2007 году во время гастролей по Украине со спектаклем "Откуда берутся дети?". Ефросинина неоднократно вспоминала, что Притула был одним из первых, кому она позвонила 24 февраля 2022 года.