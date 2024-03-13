Деньги не пахнут: стало известно, сколько MARUV заработала в России за два года войны

Певица MARUV продолжает сотрудничать с Россией и выпускать русскоязычные треки. Таким образом предательница и дальше спонсирует обстрелы украинских городов, пока сама наслаждается беззаботной жизнью в ОАЭ.

Анна Корсун, она же MARUV, продолжает пытаться усидеть на двух стульях, чтобы после победы быстренько вернуться в Украину. Для этого она записывает треки на украинском и выдает их под другим псевдонимом.

К слову Я советско-русская украинка, – Повалий цинично прокомментировала свою национальность

Сколько MARUV заработала в России во время войны

Впрочем, за два года полномасштабного вторжения певица ни одного слова не написала о ситуации в родной стране и не осудила кровавые преступления России. По ее словам, это политические игры. Она же "музыкант, а не бита на политической арене". Именно поэтому, видимо, исполнительница и дальше ориентируется на Россию.

Стало известно, что Анна продолжает сотрудничество с российским лейблом, от которого получает миллионы рублей дохода, и заливает песни 2024 года выпуска на российскую платформу Yandex Music. Этим собственно, звезда и спонсирует экономику России.

Имя MARUV также до сих пор есть на сайтах Warner Music russia и Warner Chappell Music как исполнительницы, работающей под этим лейблом. Кроме того, артистка продолжает распространять свою музыку и VK, покупая там рекламу.

Сколько точно MARUV смогла заработать на российских слушателях, не известно. В 2022 году эта сумма могла составлять около 337 тысяч рублей, а в 2023-м – 466 тысяч рублей.

Где сейчас MARUV