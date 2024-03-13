Деньги не пахнут: стало известно, сколько MARUV заработала в России за два года войны
Источник:Molfar
Певица MARUV продолжает сотрудничать с Россией и выпускать русскоязычные треки. Таким образом предательница и дальше спонсирует обстрелы украинских городов, пока сама наслаждается беззаботной жизнью в ОАЭ.
Анна Корсун, она же MARUV, продолжает пытаться усидеть на двух стульях, чтобы после победы быстренько вернуться в Украину. Для этого она записывает треки на украинском и выдает их под другим псевдонимом.
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Сколько MARUV заработала в России во время войны
Впрочем, за два года полномасштабного вторжения певица ни одного слова не написала о ситуации в родной стране и не осудила кровавые преступления России. По ее словам, это политические игры. Она же "музыкант, а не бита на политической арене". Именно поэтому, видимо, исполнительница и дальше ориентируется на Россию.
Стало известно, что Анна продолжает сотрудничество с российским лейблом, от которого получает миллионы рублей дохода, и заливает песни 2024 года выпуска на российскую платформу Yandex Music. Этим собственно, звезда и спонсирует экономику России.
Имя MARUV также до сих пор есть на сайтах Warner Music russia и Warner Chappell Music как исполнительницы, работающей под этим лейблом. Кроме того, артистка продолжает распространять свою музыку и VK, покупая там рекламу.
Сколько точно MARUV смогла заработать на российских слушателях, не известно. В 2022 году эта сумма могла составлять около 337 тысяч рублей, а в 2023-м – 466 тысяч рублей.
Где сейчас MARUV
- С начала полномасштабного вторжения Анна Корсун никак не прокомментировала войну.
- Летом 2022 года СМИ облетели фото из одного из столичных роддомов, где певица якобы рожала своего первенца.
- Позже появилась информация, что MARUV вместе с мужем и ребенком выехали за границу и живут в Дубае. Оттуда она и выпускает свою музыку.