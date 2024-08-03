Была проблема, – Мария Бурмака впервые рассказала об алкоголизме своего мужа

Артистка Мария Бурмака высказалась о бывшем браке с покойным Дмитрием Небесийчуком. Певица впервые рассказала причину разрыва с экс-возлюбленным.

Исполнительница также раскрыла, что подверглась нападению маньяка в Харькове. Однако, женщине удалось сбежать благодаря навыкам борьбы, которых научил ее папа.

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По словам Марии, она дважды выходила замуж за Дмитрия. Несмотря на большое количество причин для развода, главной – стал алкоголизм. В то же время Бурмака призналась о моральном абьюзе со стороны экс-мужа.

Было много причин для завершения отношений, которые на самом деле были болезненными. Должна сказать честно – у Дмитрия была проблема с алкоголем. Это стало причиной, что я ушла первый раз от него. Но это не вещи, о которых рассказывают, ты всегда это держишь в себе,

– поделилась певица.



Мария Бурмака с мужем и дочкой / Скриншот с видео

Как заверила артистка, Небесийчук боролся с проблемой и даже ходил в церковь. Супруги начали снова встречаться и много общаться, поэтому Дмитрию было важно измениться. Однако, перед началом полномасштабного вторжения мужчины не стало.

Это трагическая была история, что там было, никто уже сейчас не знает: был ли это сердечный приступ, или что-то такое. Произошел пожар в доме. И сейчас первый год, когда его не было, у меня остались какие-то невысказанные обиды, причем главная из которых: "Дима, что же ты так рано ушел? У нас же дочка!", но я сейчас просто вспоминаю хорошее, что было,

– подчеркнула Мария.

Интервью Марии Бурмаки: смотрите видео онлайн

Бурмака заявила, что больше не будет выходить замуж. В то же время женщина находится в отношениях, а своего избранника тщательно скрывает.

Напомним, Бурмака была знакома с будущим возлюбленным, а после переписки решила сойтись с ним. "Он мне написал на сайт. Я почему-то ответила. Так мы начали общаться".