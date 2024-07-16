Спели о разлуке: MamaRika и Balsam растрогали новым треком о любви

Украинская певица MamaRika презентовала новую песню "Шепчет дождь" вместе с рэпером Balsam, который служит в рядах ГПСУ. Артисты запремьерили щемящий клип к композиции.

Трек рассказывает о разлуке, которую переживает немало украинских пар. Тема песни – актуальная и болезненная, ее артистам "буквально надиктовал космос".

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Песня была создана меньше чем за день. MamaRika хочет, чтобы композиция смогла поддержать тех, чье сердце сейчас страдает от разлуки. В клипе артистка гуляет по Киеву сама, таким образом подчеркивая, что не все женщины имеют возможность провести время с любимым человеком. В то же время Balsam не появился в видеоработе, поскольку находился на службе.

Эта песня является криком большинства украинских пар и семей, которых разлучила война. Они отдали бы все на свете за одни только объятия своих любимых, и больше никогда не отпускали,

– поделилась певица.

По словам Balsam, он хотел осветить ту боль, которую испытывают люди от разлуки с родными.

Это трек о наших реалиях, где два родных сердца не вместе, но до последнего верят, что совсем скоро смогут почувствовать тепло друг друга,

– рассказал певец.

MamaRika и Balsam – "Шепчет дождь": смотрите видео онлайн

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