Моя прекрасная девочка, – мама Шеннен Догерти впервые вышла на связь после смерти дочери

13 июля, умерла американская актриса Шеннен Догерти, известная по сериалам "Все женщины ведьмы" и "Беверли Хиллз, 90210". Звезда в течение длительного времени боролась с раком молочной железы.

Поклонники актрисы убиты горем от ее потери. По поводу смерти Шеннен уже высказались и ее коллеги.

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Теперь на связь вышла мать звезды, которая решила публично заявить о себе. Роза Догерти обратилась ко всем, кто поддерживал ее дочь, и поблагодарила их за заботу. Мать Шеннен нежно вспоминает о своем ребенке.

Она моя прекрасная девочка и мое сердце. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто любил и поддерживал нашу Шеннен на протяжении всей ее жизни. Мы искренне благодарны за это,

– отметила Роза.



Шеннен Догерти с матерью / Фото из инстаграма актрисы

Отметим, актриса в течение девяти лет боролась с раком молочной железы. О своем диагнозе Шеннен сообщила в 2015 году. По словам звезды, после ремиссии болезнь вернулась. Она находилась на 4-й стадии рака с метастазами, которые сначала распространились на мозг, а впоследствии – на кости. Незадолго до смерти актриса начала экспериментальную терапию и надеялась на положительный результат.

Несмотря на надежду на лучшее, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно высказывала свои мысли о смерти. Шеннен делилась, что больше всего переживала за маму, поэтому решила самостоятельно подготовиться к своим похоронам. Жизнь Догерти прервалась на 53-м году.

Напомним, за день до своей смерти Шеннен Догерти подала заявление о разводе с мужем – Куртом Исвариенко. Она отказалась от алиментов и судебного процесса.