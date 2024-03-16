Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов разошелся с женой после признаний об измене

Хореограф Макс Леонов объявил о завершении отношений с гражданской женой Юлией. Пара состояла в отношениях около 11 лет.

Участник проекта "Танцы со звездами" Максим Леонов победил в 7 сезоне шоу вместе с Сантой Димопулос. В недавнем интервью он рассказал, что перестал общаться с бывшей женой.

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Макс Леонов развелся с женой

Около года назад отношения Леонова с женой завершились. Среди причин он назвал накопление эмоций, мелочей, которые не давали отношениям двигаться дальше. Приложила руки и полномасштабная война.

Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не живем вместе, разошлись. Не очень приятный период, конечно. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже и хуже. Накопилось очень много вопросов, почему не имеет развития в обоих. И в паре так же. Это все сложно, но нужно двигаться дальше, жить и развиваться!

– подчеркнул танцовщик.

По словам Макса Леонова, их отношения начала разрушать измена, о которой он признавался в 2021. Теперь чувства вернуть невозможно.



Макс Леонов с экс-супругой / Фото из инстаграма танцовщика

Что известно о Максе Леонове и его экс-жене