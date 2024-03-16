Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов разошелся с женой после признаний об измене
Источник:CK Life
Хореограф Макс Леонов объявил о завершении отношений с гражданской женой Юлией. Пара состояла в отношениях около 11 лет.
Участник проекта "Танцы со звездами" Максим Леонов победил в 7 сезоне шоу вместе с Сантой Димопулос. В недавнем интервью он рассказал, что перестал общаться с бывшей женой.
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Макс Леонов развелся с женой
Около года назад отношения Леонова с женой завершились. Среди причин он назвал накопление эмоций, мелочей, которые не давали отношениям двигаться дальше. Приложила руки и полномасштабная война.
Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не живем вместе, разошлись. Не очень приятный период, конечно. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже и хуже. Накопилось очень много вопросов, почему не имеет развития в обоих. И в паре так же. Это все сложно, но нужно двигаться дальше, жить и развиваться!
– подчеркнул танцовщик.
По словам Макса Леонова, их отношения начала разрушать измена, о которой он признавался в 2021. Теперь чувства вернуть невозможно.
Макс Леонов с экс-супругой / Фото из инстаграма танцовщика
Что известно о Максе Леонове и его экс-жене
- Макс Леонов познакомился с Юлией в 17 лет. Через 4 года после первой встречи у них завязались серьезные отношения, которые переросли в гражданский брак.
- Примерно через 5 лет в отношениях танцовщик изменил жене с партнершей, с которой тогда танцевал. Роман длился около года, пока девушка не сообщила об этом Юлии. Спустя определенное время жена решила дать Максу второй шанс.
- В январе прошлого года Макс Леонов признавался о кризисе в отношениях с женой. Тогда он говорил, что война повлияла на их отношения.