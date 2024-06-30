Эксклюзив от Барских и новый формат DANTES: 9 музыкальных хитов недели, которые стоит услышать

Последняя неделя была полна музыкальными новинками от украинских артистов. От зажигательных танцевальных треков до лирических песен о любви – новые хиты не оставят никого равнодушным.

Show 24 подготовил подборку артистов, которые запремьерили настоящие хиты на этой неделе. Готовьтесь окунуться в музыкальный мир TAYANNA, KOLA, Макса Барских и других украинских артистов.

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TAYANNA

Певица презентовала новую песню "Океан", которая заполонила сердца поклонников глубиной смыслов и вокалом. Композиция посвящена вечной теме любви и воспоминаниям, которые всегда остаются с нами. TAYANNA уделила внимание размышлениям о необходимости сохранения важных моментов в жизни, что точно найдет отклик в сердце слушателей.

TAYANNA – "Океан": смотрите видео онлайн

KOLA

В новой композиции "Целуй" артистка воспевает лучшие аспекты безусловной любви. В то же время песня рассказывает об эмоциях, которые возникают у влюбленного человека. Трек, создан в аутентичном стиле певицы, что не оставит никого равнодушным.

KOLA – "Целуй": смотрите видео онлайн

Balsam

Рэп-регги исполнитель запремьерил песню "Море", в которой осветил философские размышления о месте человека в жизни. Трек описывает неопределенность будущего, трудности и испытания. Впрочем, артист подчеркивает важность терпения и ожидания.



Balsam – "Море": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Певец представил акустическую версию танцевального сингла "Мало". По словам исполнителя, трек имеет хорошее звучание в двух вариантах, поэтому он решил поделиться первичной версией, который так полюбился поклонникам.

Макс Барских – "Мало": смотрите видео онлайн

BIEHU

Исполнительница представила сингл "Какая есть я?", в котором поделилась размышлениями о сохранении ментальной связи с собой. Артистка считает, что смелость открывать в себе новые краски, несмотря на собственные страхи, должна стать неизменной ценностью жизни каждого. К тому же в видеоработе певица побуждает зрителя задуматься о природе времени.

BIEHU – "Какая есть я?": смотрите видео онлайн

DANTES

По случаю своего дня рождения артист представил новый формат звучания собственных хитов под названием Live Session. В сборник живого звучания песен Владимира Дантеса вошли: "Слышишь", "Киты", "Я останусь молодым", "Дура", "Ты мой зверь". Исполнитель хочет подарить слушателям возможность проникнуться атмосферой концертов, когда большие выступления являются редкостью из-за войны в стране.

DANTES – Live Session: смотрите видео онлайн

KALUSH & Agape

Композиция группы и исполнителя "Хтось знов" рассказывает о чувствах и эмоциях в современном мире, где настоящая любовь становится все более редким явлением. Артисты призывают задуматься над отношением к чувству любви, которое является самым важным в жизни.

KALUSH & Agape – "Хтось знов": смотрите видео онлайн

KEKELIA

Певица представила новую версию сингла "Мріяли ми", который впервые слушатели услышали в 2019 году в исполнении ее мужа – Романа Дуды. Песня отмечает, что стоит помнить о внутреннем ребенке, который живет внутри каждого, и искренние мечты. Артистка призывает научиться видеть мир глазами детей и тогда обыденность будет восприниматься легче.

KEKELIA – "Мріяли Ми": смотрите видео онлайн

Сергей Лазановский

Певец презентовал танцевальную композицию "Зори", которая рассказывает о любви, захватывающей каждую клеточку организма. Песня поможет слушателю окунуться в водоворот эмоциональных и пылких чувств, а ритм заставит тело двигаться так, будто этого никто не видит.

Сергей Лазановский – "Зари": смотрите видео онлайн

Артисты еженедельно радуют поклонников новыми композициями. Слушайте и поддерживайте украинское.