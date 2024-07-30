В отличие от Данилко: какие украинские звезды проигнорировали русский язык на фестивале в Латвии

Украинские певцы Макс Барских и Alekseev выступили на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии. На сцене артисты принципиально отказались говорить на русском, а вместо этого общались на английском.

Однако, не все приглашенные украинские исполнители последовали примеру мужчин. Так, Верка Сердючка, которая тоже выступила в Латвии, говорила и дала интервью на русском, где призналась, почему не переходит на государственный.

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Интересно, что впоследствии Макс Барских общался с журналистами, с которыми имел откровенный разговор Андрей Данилко, на английском. Дело в том, что латвийцы могли не понять украинского, поэтому артист нашел решение проблемы в использовании международного языка. По словам Барских, он разорвал все связи с Россией, поскольку "это место больше не существует" для него.

Макс Барских дал интервью на английском: смотрите видео онлайн

В то же время певец Alekseev также сознательно общался на фестивале, используя английский язык. Артист заверил, что запись эфира увидят жители более 10 стран, поэтому ему важно подчеркнуть поддержку Украины.

Alekseev на фестивале общается на английском: смотрите видео онлайн

Сеть в восторге от решения певцов достойно представить Украину без упоминания о русском языке. Впрочем, пользователи вспомнили о Данилко, который не захотел говорить на украинском или переходить на английский. Он не считает, что разговаривает на языке агрессора и уверен, что это лишь способ коммуникации.

Андрей Данилко дал интервью на русском: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно в городе Юрмала, что в Латвии, отгремел международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который организовала певица Лайма Вайкуле. На мероприятии выступили как украинские звезды – Верка Сердючка, Настя Каменских, которая приехала вместе со своим мужем Потапом, Макс Барских и Alekseev – так и российские. В частности, группа "Би-2", Андрей Макаревич, Макс Покровский, "Ногу свело" и другие появились на сцене фестиваля. Большинство артистов публично осудили полномасштабное вторжение и получили гражданство других стран.