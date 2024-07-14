Миллионные просмотры и креативные проекты: что известно о юмористическом ютуб-канале "Львы на джипе"

Основатели уже упомянутого канала сделали ставку на необычный тип контента, который не только нашел свою аудиторию в Украине и за ее пределами, но и показали, каким еще бывает юмор. Сегодня билеты на их концерты во время турне разлетаются за считанные часы.

В 2019 году Андрей Лузан, Николай Зырянов и Валик Михиенко стали основателями ютуб-канала "Львы на джипе". Сначала контент продуцировался на русском языке, но во время полномасштабного вторжения их вещание изменилось исключительно на украинский. Подробнее об одном из самых популярных независимых юмористических шоу – читайте в материале Show 24.

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Особенность контента и уникальные проекты

Стоит отметить, что просмотр видео на этом канале или посещение концертов разрешены только категории 18+ или с 16 лет в сопровождении взрослых. Такой дисклеймер предусмотрен тем, что комики используют нецензурные слова, поднимают темы, которые не до конца могут совпадать с имеющимся мировоззрением несовершеннолетних детей.

В начале каждого видео авторы публикуют предупреждение в котором говорится, что "контент полностью юмористический, а озвученные мысли могут не совпадать с реальными".

Предупреждение о контенте / Скриншот с ютуб-канала "Львы на джипе"

Особенность выпусков канала заключается в том, что юмористы каждый раз доказывают, что украинский юмор может иметь свой стиль и он не хуже других. Изюминка программ – новые гости на каждом выпуске.

В общем, у "Львов" есть 9 проектов: "Клуб Дилетантов", "ДЗК на выживание", "ДЗК", "Срач", "Фанфики", "Live na jeepe", "Подкаты" и "Отшивы" (в одном из выпусков Андрей Лузан сообщил, что сейчас эти проекты закрываются или откладываются на неопределенное время), "Влог Николая".

Важно отметить, что сегодня "Львы на джипе" имеют пять резидентов: Андрей Лузан, Николай Зырянов, Валентин Михиенко, Роман Щербан и Даша Кубик.

"Клуб Дилетантов" – это интуитивно-интеллектуальная викторина, где участники должны ответить на вопрос, ответом на который является число. Кто будет ближайшим к правильному ответу – получит денежный приз, а кто дальше всех – наказание. Отметим, что наказания часто бывают отвратительные и довольно неприятные.

"ДЗК на выживание" – игра, где один участник загадывает ответ, а другие должны его рассмешить вопросами. Если игрок рассмеялся, то должен выпить одну из 35 рюмок, в которой горячий коктейль. Однако и здесь не все так просто. В пяти рюмках спрятан чистоган.

"ДЗК" – один из участников загадывает любую фразу-ответ, а все остальные пытаются его рассмешить. Если участник рассмеялся – следующую фразу загадывает человек, который рассмешил.

"Срач" – здесь комики вместе с гостями спорят на различные темы, которые являются довольно противоречивыми в обществе, а зрители решают, кто был более убедительным.

"Фанфики" – это проект, который выходит на Live-канале, где юмористы с гостями читают по ролям фанфики (любительское произведение, которое основывается на мотивах популярных произведений, фильмов, комиксов, сериалов и т.д.) об их отношениях. Авторы также привлекают к этому проекту преданных поклонников, которые могут прислать на почту свой вариант текста, а комики его зачитают в шоу.

"Live na jeepe" – это второй лайв канал "Львов", где ребята выкладывают свои влоги о повседневной жизни, показывают, что остается за кадром и тому подобное.

"Подкаты" и "Отшивы" – это шоу, где ребята пытаются или "подкатить" друг к другу или "отшить".

"Влог Николая" – отдельный проект Николая Зырянова, где он показывает жизнь за кулисами "Львов".

Проекты "Львов на джипе" / Коллаж Show 24

Упомянутые выпуски собирают, как сотни тысяч просмотров, так и миллионы. К слову, сейчас ютуб-канал "Львов на джипе" насчитывает более миллиона подписчиков.

Благотворительность и развитие канала

"Львы" имеют собственный благотворительный фонд. Сейчас актуальный сбор на 30 FPV-дронов. На официальном сайте канала говорится, что создали фонд после многих личных обращений военных. Они взяли на себя обязанность обеспечивать первую линию фронта и сфокусировали свои силы на четырех направлениях: машины, дроны, рации и тепловизоры.

Команда успела также помочь и другими вещами, о чем отчиталась на сайте.

Помощь "Львов на джипе" военным / Скриншот с сайта "Львы на джипе"

Недавно участники "Львов на джипе", Алексей Дурнев, Марк Куцевалов и Артем Пивоваров запустили проект под названием "The Вуса". Как говорил сам Артем, "это новое ответвление проекта "Твої вірші, мої ноти". По моему мнению, нам это сейчас нужно, потому что во всем должен быть баланс, а юмор – это то, что всегда помогает нам не падать духом".

Артем Пивоваров & The Вуса – О, Панно (feat. Левы На Джипе): смотрите видео онлайн

Ребята также провели благотворительный стрим, на котором собрали более 3 миллионов гривен на нужды ВСУ.

Недавно Андрей Лузан, который является одним из основателей "Львов" сообщил, что решил мобилизоваться. Перед вступлением в то подразделение, куда он желает попасть, ему нужно еще раз пройти ВЛК. Впоследствии Андрей сообщит больше деталей по своей мобилизации, когда все будет решено окончательно.

Напомним, что в этом году всплыла тема скандала между украинским рэпером Олегом Псюком и Андреем Лузаном. Певец рассказал, что его начали считать токсичным человеком после участия в шоу "Клуб дилетантов".

Сам Лузан остро отреагировал на эту историю, заявив, что Олег стал первым гостем за всю историю проекта, который попросил заранее прислать задания, что будут в шоу.

Сейчас юмористы продолжают выпускать видео на своем канале. Вероятно, мы вскоре увидим некоторые трансформации в проектах, учитывая тот факт, что некоторые шоу команда решила закрыть.

Ребята также имеют много рекламных интеграций, которые преподносят в своих видео в необычном формате. Во время туров по Украине и за рубежом, билеты на концерты разлетаются за считанные часы. В тиктоке пользователи даже могут заспойлерить смешные моменты с выступлений команды.

Отметим, что украиноязычный контент на ютубе может быть разножанровый, и он обязательно найдет как и сторонников, так и хейтеров, среди огромной публики.