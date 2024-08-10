Фронтмен Imagine Dragons продемонстрировал поддержку Украине на концерте: искреннее видео

Группа Imagine Dragons на днях провела концерт в Канаде, в городе Торонто. Во время выступления коллектив в очередной раз поддержал Украину в войне.

Стоит отметить, что группа с начала вторжения заявила о своей позиции относительно войны. Солист коллектива Дэн Рейнольдс во время концертов выкрикивает лозунги поддержки и поднимает желто-голубые флаги.

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Это он сделал и на концерте в Торонто. Во время исполнения песни Whatever It Takes певец завернулся в украинский флаг и стал на колени перед зрителями. В то же время другой флаг он повесил на микрофонную стойку. Таким образом, мужчина в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине. Публика отреагировала на такой жест громкими аплодисментами и криками.

Отметим, музыканты стали послами украинской фандрейзинговой платформы United24 и привлекает украинцев к съемкам своих клипов. Так, 14-летний Саша, родом из села Новогригорьевка Николаевской области, снялся в видеоработе на композицию Crushed. Клип рассказывает о стремлении юноши восстановить свой разрушенный дом. После съемок парень посетил концерт группы в Польше, где на сцене поднял желто-голубой флаг.