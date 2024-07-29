Леди Гага вместе с избранником посетила Олимпийские игры-2024, проходящие в Париже. Они засветились на местах для болельщиков возле бассейна, где соревновались пловцы.

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Леди Гага общалась с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем о ее выступлении на церемонии открытия Олимпиады. Во время разговора артистка представила ему своего бойфренда.

Это мой жених, Майкл,

– сказала Леди Гага, подогрев слухи о помолвке.

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В 2020 году исполнительница подтвердила новые отношения с бизнесменом Майклом Полански. Пара вместе провела непростой период пандемии, тогда они очень сблизились.

Уже весной этого года в сети стали сплетничать о помолвке Леди Гаги и Майкла Поланского. Певица засветилась на публике с большим бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

