Какие знаменитые мужчины построили карьеру в Украине, а во время войны уехали за границу

Несмотря на то, что часть представителей украинского шоубиза взяла в руки оружие и стала на защиту Украины, нашлась и другая, которая получила статус беглецов. Немало таких мужчин нарвались на волну хейта и шквал осуждения.

Хотя в нашей стране продолжается третий год полномасштабной войны, некоторые известные селебрети продолжают отсиживаться за границей и болеть за Украину на расстоянии. Кто из известных мужчин уехал из Украины во время войны – дальше в материале Show 24.

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Влад Яма

Хореограф уверял, что выехал из Украины 24 февраля 2022 года, когда мужчинам еще можно было пересекать границу. Но впоследствии в одном из интервью рассказал, что в первые в дни полномасштабного вторжения поехал в Запорожскую область, чтобы эвакуировать родителей.

Яма перебрался с женой и сыном в США. Люди выразили возмущение, ведь уверены, что танцор мог остаться в Украине и помогать здесь. В свою очередь, Влад уверяет, что за рубежом собирает деньги на нужды ВСУ и участвует в благотворительных мероприятиях.

Алексей Потапенко (Потап)

Большую часть времени рэпер проводит за пределами Украины. В феврале этого года исполнитель сообщил, что летит в Колумбию, страны, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. И что он, как продюсер, очень хочет познакомиться с тамошними знаменитостями и поработать с лучшими авторами. Настя Каменских полетела вместе с мужем.

Напомним, что осенью 2022 года Потап нарвался на хейт и насмешки по поводу сообщения, что его отец записал рэпера в тероборону "заочно".

Сейчас украинцы продолжают возмущаться позицией рэпера, который проживает за пределами Украины.

Александр Эллерт

Украинский шоумен летом 2022 года уехал в Калифорнию, США. По словам мужчины, он участвовал в концерте по случаю Дня Независимости, но домой решил не возвращаться.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют, – рассказал Александр.

В Штатах Эллерт дает концерты стендапа. Кроме того, что люди упрекают шоумена за побег из Украины, так еще и акцентируют на том, что Александр выступает на русском языке.

Олег Винник

26 февраля 2022 года певец уехал в Германию. Более, чем за год отсутствия в инфопространстве, певец дал интервью, в котором рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии.

Мужчина признался, что за рубежом лечит редкую болезнь. А о войне в Украине молчит из-за того, что его никто не будет слушать, ведь он находится не дома.

Олег Винник / Скриншот из видео

Он выразил сожаление, что будет жалеть о том, что не держит оружие в руках. Однако аудитория не поверила в искренность слов певца, а часть – вообще посыпала негативные высказывания в сторону бывшего любимца миллионов.

Kyivstoner

Украинский рэпер и блогер в начале вторжения был с семьей в Украине, но впоследствии переехал в США. По словам жены Альберта, мужчина давно имеет американское гражданство, поэтому выехал законно.

Женщина уверяет, что рэпер активно помогает родной стране, донатит на ВСУ и поддерживает детей, пострадавших от войны.

Сергей Бабкин

С начала полномасштабного вторжения Сергей с семьей живет в Германии. За рубежом группа 5'nizza активно дает концерты. Что интересно, песни до сих пор исполняются на русском языке.

Группа выступает в экзотических странах, как вот: Таиланд, Бали, Дубаи и тому подобное. К слову, в анонсах выступлений не указано, или это благотворительные мероприятия, или идет какая-то часть средств на ВСУ. Несмотря на это, Сергей регулярно отчитывается, как помогает военным и не только.

Однако людям это не очень нравятся и очень часто они оставляют гневные комментарии под сообщениями Бабкина.

Весной Сергей анонсировал тур по некоторым городам Украины, в поддержку нового альбома "Лютый".