Ксения Мишина намекнула на новые отношения: пикантные фото с вероятным бойфрендом

Актриса Ксения Мишина удивила намеком на то, что она больше не одинока. Она сделала откровенные фото, на которых засветила вероятного избранника.

Украинская звезда Ксения Мишина подогрела интерес к своей личной жизни. Актриса опубликовала на странице фото с новой откровенной съемки.

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Ксения Мишина намекнула на новые отношения

Актриса позировала перед камерой топлес, в черной шелковой юбке на завязках. Ее образ дополняли аксессуары: длинные серьги-подвески и серебристое украшение на шее с жемчугом.



Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Рядом с Ксенией Мишиной позировал мужчина, который рукой прикрывал грудь актрисы.

Главное – расцветать рядом с ним,

– написала под фотографиями знаменитость.



Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Возможно, так актриса намекает на новые отношения. Ксения Мишина не показала лицо вероятного бойфренда, скрыв его от публики. Однако заметно, что у него много татуировок.

Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

С новыми отношениями актрису поздравило немало звезд: Ольга Сумская, Даша Квиткова, Злата Огневич, Евгений Пронин, MELOVIN и другие.

Личная жизнь Ксении Мишиной