Ксения Мишина намекнула на новые отношения: пикантные фото с вероятным бойфрендом
Источник:Ксения Мишина
Актриса Ксения Мишина удивила намеком на то, что она больше не одинока. Она сделала откровенные фото, на которых засветила вероятного избранника.
Украинская звезда Ксения Мишина подогрела интерес к своей личной жизни. Актриса опубликовала на странице фото с новой откровенной съемки.
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Ксения Мишина намекнула на новые отношения
Актриса позировала перед камерой топлес, в черной шелковой юбке на завязках. Ее образ дополняли аксессуары: длинные серьги-подвески и серебристое украшение на шее с жемчугом.
Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Рядом с Ксенией Мишиной позировал мужчина, который рукой прикрывал грудь актрисы.
Главное – расцветать рядом с ним,
– написала под фотографиями знаменитость.
Ксения Мишина с вероятным бойфрендом / Фото из инстаграма Ксении Мишиной
Возможно, так актриса намекает на новые отношения. Ксения Мишина не показала лицо вероятного бойфренда, скрыв его от публики. Однако заметно, что у него много татуировок.
С новыми отношениями актрису поздравило немало звезд: Ольга Сумская, Даша Квиткова, Злата Огневич, Евгений Пронин, MELOVIN и другие.
Личная жизнь Ксении Мишиной
- Ксения Мишина рассказывала, что одни из ее первых отношений были токсичными и абьюзивными. От мужа Александра она забеременела сыном, однако актриса ушла от него еще беременной. В 2012 году у актрисы родился сын.
- Ксения Мишина также пробовала найти любовь на романтическом шоу "Холостячка". Победителем стал Александр Эллерт. Звезды строили отношения в течение года, они жили вместе. Однако осенью 2021 года разошлись.