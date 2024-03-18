Українська зірка Ксенія Мішина підігріла цікавість до свого особистого життя. Акторка опублікувала на сторінці фото з нової відвертої зйомки.
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Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки
Акторка позувала перед камерою топлес, у чорній шовковій спідниці на зав'язках. Її образ доповнювали аксесуари: довгі сережки-підвіски та срібляста прикраса на шиї з перлинами.
Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Поряд з Ксенією Мішиною позував чоловік, який рукою прикривав груди акторки.
Головне – розквітати поруч з ним,
– написала під світлинами знаменитість.
Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Можливо, так акторка натякає на нові стосунки. Ксенія Мішина не показала обличчя ймовірного бойфренда, приховавши його від публіки. Однак помітно, що у нього багато татуювань.
Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
З новими стосунками акторку привітало чимало зірок: Ольга Сумська, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Євген Пронін, MELOVIN та інші.
Особисте життя Ксенії Мішиної
- Ксенія Мішина розповідала, що одні з її перших стосунків були токсичними та аб'юзивними. Від чоловіка Олександра вона завагітніла сином, однак акторка пішла від нього ще вагітною. У 2012 році в акторки народився син.
- Ксенія Мішина також пробувала знайти кохання на романтичному шоу "Холостячка". Переможцем став Олександр Еллерт. Зірки будували стосунки упродовж року, вони жили разом. Однак восени 2021 розійшлись.