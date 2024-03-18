Українська зірка Ксенія Мішина підігріла цікавість до свого особистого життя. Акторка опублікувала на сторінці фото з нової відвертої зйомки.

Цікаво Ксенія Мішина з іронією відреагувала на слова Рибака, який назвав її "неймовірно складною"

Ксенія Мішина натякнула на нові стосунки

Акторка позувала перед камерою топлес, у чорній шовковій спідниці на зав'язках. Її образ доповнювали аксесуари: довгі сережки-підвіски та срібляста прикраса на шиї з перлинами.



Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Поряд з Ксенією Мішиною позував чоловік, який рукою прикривав груди акторки.

Головне – розквітати поруч з ним,

– написала під світлинами знаменитість.



Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Можливо, так акторка натякає на нові стосунки. Ксенія Мішина не показала обличчя ймовірного бойфренда, приховавши його від публіки. Однак помітно, що у нього багато татуювань.

Ксенія Мішина з ймовірним бойфрендом / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

З новими стосунками акторку привітало чимало зірок: Ольга Сумська, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Євген Пронін, MELOVIN та інші.

Особисте життя Ксенії Мішиної