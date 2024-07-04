Я не осуждаю, – Елена Светлицкая высказалась о русскоязычном интервью Мишиной

Украинская актриса Елена Светлицкая отреагировала на появление в русскоязычном подкасте своей коллеги Ксении Мишиной. В то же время ведущая рассказала об общении со звездой "Крепостной".

Елена имеет четкую позицию относительно употребления русского языка. Женщина ни в коем случае не будет переходить на язык оккупанта.

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Светлицкая призналась, что воспитывает любовь к украинскому языку у своих детей. Поэтому ей было странно услышать русский от Мишиной.

В моей семье подрастает два настоящих националиста: Веруня, которой 7 лет и Маша, которой 3 года,

– поделилась актриса.

Впрочем, звезда не имела возможности лично поговорить с Ксенией относительно ее подкаста. Если бы Елена смогла встретиться с Мишиной, то обязательно бы высказала свое мнение по этому поводу.

Я пересмотрела это интервью, хотя я избегаю русскоязычного контента. Говорить о сознании на русском языке – это странно. Это то, что я чувствовала. Но я ни в коем случае не осуждаю Ксюшу, и я думаю, что она могла бы сама ответить на этот вопрос, почему именно так она себя повела,

– заверила Светлицкая.

По словам актрисы, женщины поддерживают теплые отношения во время общения в соцсетях. Однако, Елена не помнит, когда в последний раз виделась с Ксенией.

Елена Светлицкая о Ксении Мишиной: смотрите видео онлайн

Напомним, что в конце марта Мишина присоединилась к записи русскоязычного подкаста с тренером Сергеем Пылькевичем. Пользователи возмутились, поскольку с начала полномасштабного вторжения она перешла на украинский.