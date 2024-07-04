Олена має чітку позицію щодо вживання російської мови. Жінка ні в якому разі не переходитиме на мову окупанта.

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Світлицька зізналася, що виховує любов до української мови у своїх дітей. Тому їй було дивно почути російську від Мішиної.

У моїй сім'ї підростає два справжні націоналісти: Віруня, якій 7 років і Марійка, якій 3 роки,

– поділилася акторка.

Втім, зірка не мала можливості особисто поговорити з Ксенією щодо її подкасту. Якби Олена змогла зустрітися з Мішиною, то обов'язково б висловила свою думку стосовно цього.

Я передивилася це інтерв'ю, хоч я уникаю російськомовного контенту. Говорити про свідомість російською мовою – це дивно. Це те, що я відчувала. Але я ні в якому разі не засуджую Ксюшу, і я думаю, що вона могла б сама відповісти на це запитання, чому саме так вона себе повела,

– запевнила Світлицька.

За словами акторки, жінки підтримують теплі стосунки під час спілкування в соцмережах. Однак, Олена не пам'ятає, коли востаннє бачилася з Ксенією.

Олена Світлицька про Ксенію Мішину: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що наприкінці березня Мішина доєдналась до запису російськомовного подкасту з тренером Сергієм Пилькевичем. Користувачі обурилися, оскільки з початку повномасштабного вторгнення вона перейшла на українську.