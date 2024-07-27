Полная х*йня, – Кристина Соловий со сцены в Черноморске высказалась о прежнем названии города

Украинская певица Кристина Соловий выступила в Черноморске, что в Одесской области. Артистка в грубой форме сказала, что думает о прежнем названии города.

Видео с выступления Кристины Соловий распространили в местных телеграмм-каналах, пишет Show 24. Во время концерта певица спросила у зрителей, как раньше назывался город Черноморск. Кристина Соловий попросила зрителей не обижаться, потому что она "с добром".

К слову На руках ее выносил из клуба, – известный рок-певец рассказал о свидании с Кристиной Соловий

Что, вам это нравилось? Полная х*йня,

– высказала свое мнение артистка.

После этого певица попросила фанов громко закричать название города – так, чтобы услышали россияне.

Видео с концерта Кристины Соловий:

, до 1927 года город назывался Буговое. Это историческое название имеет отсылку к сообществу казаков-черноморцев, – Буговые Хутора. После 1927 года его переименовали в Ильичевск. Город подлежал переименованию согласно закону о декоммунизации, поэтому в 2016 году его название изменили на Черноморск.

Жители города по-разному восприняли резкий комментарий певицы. Кто-то раскритиковал ее в комментариях, говоря о том, что прежнее название – это его история.

"Лучше бы пела дальше, хотя поет без фанеры х*рово - я с добром";

"Нет, ну это слишком";

"Кто спрашивал певицу одной песни ее мнение?".

И многие поддержали Кристину Соловий.