После выступления на концерте в Черноморске: на Кристину Соловий составили админпротокол

На певицу Кристину Соловий составили административный протокол за использование нецензурной лексики во время выступления на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске Одесской области. Инцидент произошел, когда артистка критиковала прежнее название города Ильичевск.

Тогда она со сцены сказала, что "это полная х*йня". Реакция местных жителей на высказывания Соловий была неоднозначной. Некоторые поддержали певицу, другие же раскритиковали ее слова, считая старое название частью истории города.

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Так, по заявлению недовольных граждан полиция составила на Кристину Соловий протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Знаменитости грозит штраф, общественные или исправительные работы, или даже административный арест до 15 суток – в зависимости от решения суда.

Известно, что правоохранители составили протокол на певицу из-за значительного резонанса ее высказываний, а дело Кристины Соловий будет рассматривать Ильичевский городской суд.

Отметим, организаторы "вилкаfest" заявили, что не против использования ненормативной лексики, но артисты должны предупреждать об этом зрителей заранее. Кроме того, во время фестиваля звезды сами несут ответственность за все высказывания, сделанные на сцене.

Прозвучал, к сожалению, мат со сцены, без дисклеймера. Позиция нашего фестиваля заключается в том, что мы не против ненормативной лексики, но нужно перед выступлением об этом говорить, предупреждать посетителей: уважаемые, я сегодня буду материться. Если есть дети, и вы не хотите, чтобы они слышали мат, то, пожалуйста, выведите их,

– объяснил культурный менеджер "Вилкаfest" Сергей Гнездилов.

Ранее организаторы фестиваля извинились за высказывания Соловий и поддержали декоммунизацию.