Соловий подтвердила роман с Жаданом и шокировала признанием об измене: "Потрепала всем нервы"

Украинская певица Кристина Соловий подтвердила роман с писателем Сергеем Жаданом и сразу же шокировала известием, что бросила его. По словам артистки, она встретила другого мужчину, в которого влюбилась до безумия.

Как объяснила Кристина Соловий, роман с Сергеем Жаданом начался накануне полномасштабного вторжения, когда они оба были в отношениях.

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Кристина Соловий о начале романа с Сергеем Жаданом

Певица призналась, что Жадан стал инициатором их отношений. Он написал ей 23 февраля 2022 года с предложением выпить вместе. Далее у них завязалось онлайн-общение, которое за несколько месяцев переросло в бурный роман.

Кстати, в клипе Соловий "Юність" между ней и писателем отношения были в разгаре. Артистка не скрывает, что на тот момент она еще была в паре с другим, а Сергей – в браке. Впрочем, влечение Жадана к ней было настолько сильным, что она поддалась ему. Как отметила артистка, их союз был космическим.

Кристина Соловий – "Юність": смотрите видео онлайн

Как разошлись Жадан и Соловий

Вопреки химии, чувства Кристины оказались не такими сильными, как Сергея, и в конце концов она влюбилась в другого. 31-летняя певица не решилась об этом лично сказать писателю. Он узнавал сам.

По словам Соловий, их разрыв был слишком болезненным для обоих. Сейчас она даже на антидепрессантах.

Это была напряженная история, и она очень потрепала всем нервы. Сейчас я на антидепрессантах с тех пор, как все закончилось. Я была инициатором, потому что я влюбилась в другого мужчину. Я не смогла бы на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно,

– объяснила артистка.

Впрочем, как уверяет Соловий, они не держат с Сергеем зла друг на друга. Наоборот: желают счастья и здороваются при встречах.

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