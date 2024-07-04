Есть намеки, – Кристина Соловий прокомментировала "появление" Жадана в ее новой песне

После премьеры новой песни Кристины Соловий "Камертон" сеть продолжает говорить об отношениях певицы с Сергеем Жаданом. Артистка в очередной раз высказалась о намеках на роман в новой композиции.

На днях она призналась, что во всех своих видеоработах оставляет пространство для фантазий. Исполнительница считает, что людям нравятся загадки.

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Однако, команда Кристины подготовила пресс-релиз, где сообщила о наличии в песне откровенного намека на известную личность. Об этом Соловий не знала и была удивлена таким действиям коллег. Певица подчеркнула, что композиция рассказывает о лирическом герое, которого зрители не видят в клипе. В то же время для артистки важно было поделиться собственной историей. Кристина всегда остается честной в своем творчестве.

Сейчас все будут уволены. Там есть намеки, но я никогда не придумываю какие-то истории. Я могу их дополнять какими-то сюжетными линиями, но в основном мне важно рассказать свою историю, которая бы откликнулась и имела бы еще несколько прочтений,

– ответила Соловий.

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Напомним, что роман Сергея и Кристины начался накануне полномасштабного вторжения. Исполнительница не смогла полюбить писателя так сильно, как он ее, поэтому впоследствии влюбилась в другого мужчину. По словам Соловий, она с Сергеем находится в нормальных отношениях, хоть и не скрывает, что разрыв был болезненным.