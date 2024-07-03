Острые моменты были нужны, – Соловий высказалась о Ефросининой после громкого интервью

Громкое интервью Кристины Соловий Маше Ефросининой до сих пор вспоминают в медиа. У певицы спросили о том, какого она мнения об интервьюерше после их ссоры.

Кристина Соловий прокомментировала, какие у нее отношения с Машей Ефросининой после скандального интервью. Певица рассказала, что считает этот свой разговор самым лучшим.

К слову Кристина Соловий призналась, поддерживает ли связь с бывшим Сергеем Жаданом, который мобилизовался

По мнению Кристины Соловий, спор во время интервью был очень важным не только для нее, но и для общества.

Где-то примерно так я ее для себя и представляла. Я знала, что она лучший интервьюер в этой стране. И, несмотря на все эти острые моменты, которые, я считаю, были очень нужны, и в первую очередь не для нее, а чтобы возникла эта общественная дискуссия... Я думаю, что это интервью – мое лучшее,

– сказала артистка.

Кристина Соловий добавила, что она не поссорилась и "не подралась" с Машей Ефросининой. Очевидно, у них остались нормальные отношения.

Рубрика "Кто в топе" с Кристиной Соловий: видео

Коротко о громком интервью

Ведущая и певица посреди интервью поспорили на фоне языкового вопроса из-за обвинений Кристины. Соловий заявила, что у тех, кто размывал границы между Украиной и Россией, "кровь на руках".

Сама ведущая говорит, что не обижается на певицу, ведь обида – это не конструктивное чувство. Она признала, что была не готова услышать такое резкое заявление.