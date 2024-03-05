Последние 5 лет не общались, - Кристина Соловий впервые рассказала детали разрыва с Вакарчуком

Кристина Соловий и Святослав Вакарчук официально завершили 10-летнее сотрудничество в октябре 2023 года. Певица сообщала, что разрыв с продюсером состоялся без скандалов, но поделилась деталями об их совместной работе.

Кристина Соловий подчеркивает, что благодарна бывшему наставнику за все советы и протекцию. Но последние годы их сотрудничество было минимальным.

К слову Кристина Соловий удивила сходством с мамой: редкое семейное фото

Каким было сотрудничество Кристины Соловий и Святослава Вакарчука

Певица ответила, происходили ли скандалы и конфликты за время продюсерства. Она призналась, что такого не было, но в определенный момент между наставником и подопечной выстроилась стена. Об этом Кристине говорить некомфортно.

Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену, дистанцию. Думаю, что это было от меня, что-то вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что не хочу, чтобы моя музыка звучала, как "Океан Эльзы", хочу искать себя. Думаю, что его это оскорбило,

– заметила Соловий.

Артистка рассказала, что помощь Святослава Вакарчука заключалась прежде всего в профессиональных советах, которых было не слишком много, но каждая становилась определяющей. По мнению Кристины Соловий, именно ее он выбрал для наставничества потому, что только она писала песни среди других его фаворитов.

"Я думаю, что он видел себя во мне, какой-то степени. И поэтому и возникла у нас эта эмоциональная близость. Когда ты достигаешь высокого уровня как Святослав, встречаешь кого-то, кто приходит в эту сферу, тебе хочется помочь. У нас нет сейчас хорошего общения, к сожалению. Мне очень обидно за это", – заметила певица.



Кристина Соловий и Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма

Разрыв сотрудничества с Вакарчуком

Кристина Соловий подчеркнула, что конкретная причина разрыва сотрудничества – это окончание контракта.

У нас нет причин на самом деле – закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Я ушла из этого сотрудничества полностью на своих условиях, это все, что я могу сказать. Я считаю, что это справедливо,

– отметила певица.

Исполнительница добавила, что ей важно мнение бывшего продюсера. Но объяснила свое личное видение разрыва их отношений. Она не довольна отношениями, которые остались между ними после завершения сотрудничества.

"Я не вытерпела его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых бы я хотела при завершении сотрудничества со своим продюсером", – добавила Кристина.

Также певица считает, что Святослав Вакарчук многое о ней не понял. Она хотела бы снова пообщаться с ним, однако не будет инициировать разговор.

Очевидно, мне хотелось бы знать, что так сильно его задело в нашем общении. Но я не буду инициировать этот разговор. Я жду его. Последние 5 лет практически я была одна, мы не общались. Продюсирование по сути было на мне. Я выбирала команду, распоряжалась бюджетом. Но у меня всегда была поддержка финансовая и она была достаточной для того, чтобы я могла оставаться на плаву,

– отметила Кристина Соловий.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн