Наврала маме: Кристина Соловий рассекретила, когда у нее произошел первый интим

Кристина Соловий рассказала о случае, когда не переночевала дома. Тогда артистка потеряла девственность: она призналась, что это было в юном возрасте.

Украинская певица признавалась, что у нее религиозные родители. Поэтому серьезного сексуального воспитания в семье не было, однако Кристина была и есть довольно близка с мамой.

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Кристина Соловий о первом интиме

Исполнительница призналась, что "познала ласки и любовь" в юном возрасте – в 14 лет. Об этом она никому не рассказывала, однако мама быстро догадалась, что произошло в ту ночь.

Я прихожу домой, а мама мне говорит: "У тебя что-то серьезное произошло в жизни?". Кажется, это я не ночевала дома. Я ездила на репетиторство, должна была вернуться, сказала, что задержусь, что-то там наврала,

– вспомнила Кристина первый интим.

Первые отношения Кристины Соловий

Ранее певица рассказывала о том, какими были ее самые первые отношения с парнем. Она закрутила первый роман еще в школе, когда была в восьмом классе. Кристина вспоминала, что тогда была любовницей.

"У него была девушка, а я была маленькая 8-классница, со мной можно было поцеловаться. И меня это устраивало, потому что я была очень влюблена", – признавалась Соловий.

Эти отношения длились несколько лет, хотя девушка того парня однажды пригрозила Кристине. Будущая артистка вышла из этих отношений уже старшеклассницей.