На твоих руках кровь украинцев, – Соловий публично рассорилась с Ефросининой во время интервью

Певица Кристина Соловий заявила в интервью Маше Ефросининой, что украинцы слишком толерантны с теми звездами, которые до недавнего времени "размывали границы" с Россией.

Кристина Соловий упрекнула всех артистов, в том числе и саму Машу Ефросинину, что до полномасштабного вторжения они заигрывали с россиянами. По ее мнению, у этих знаменитостей всегда будет кровь украинцев на руках, на сердце и на душе.

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Детали ссоры Маши Ефросининой и Кристины Соловий

Кристина заявила, что культура не может быть вне политики, поэтому украинцы готовы дать второй шанс тем, кто в свое время ошибся. Однако все они должны понести ответственность за то, что пытались сидеть на двух стульях и размывали границы.

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя", – эмоционально заявила исполнительница.

Для примера она припомнила языковой скандал с участием Маши Ефросининой, после которого ведущая перешла на украинский.

Сейчас ты щебечешь со мной на украинском, и это само собой разумеется. Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Мы даем время, и это толерантно,

– добавила Соловий.

В ответ Ефросинина возразила Кристине: мол, раньше артисты пели и говорили на русском, чтобы отвечать запросу аудитории. И добавила: именно поэтому Соловий и оказалась среди аутсайдеров украинского шоу-бизнеса в течение последних 10 лет, потому что отказывалась от этой тенденции.

Для примера Маша даже вспомнила "Океан Эльзы" и Святослава Вакарчука, которые много лет выступили в России. Впрочем, Соловий объяснила это тем, что группа гастролировала еще до 2014 года.

Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что мы все, кто сегодня есть в переходном периоде, имеем кровь на руках. Это довольно серьезное обвинение,

– отметила Ефросинина.

На ответ Соловий, что никто не хочет иметь кровь на руках, ведущая добавила: это называется формирование молодой независимой страны и если общество не будет толерантным, то мы превратимся в извергов.

После этих слов Кристина начала аплодировать Маше, называя монолог ведущей прекрасной речью. В ответ Ефросинина обвинила молодую артистку в лицемерии и иронии.

Меня с детства учили ненавидеть русню и все русское,

– резюмировала свою гражданскую позицию Соловий.

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