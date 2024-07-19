У меня нет всей суммы, – Кристина Соловий рассказала о долге Вакарчуку в 27 тысяч долларов

На днях стало известно, что певица Кристина Соловий имеет финансовые обязательства перед своим бывшим продюсером Святославом Вакарчуком. Артистка должна вернуть ему 27 тысяч долларов.

Она впервые рассекретила, почему должна такую большую сумму денег. Также Кристина призналась, когда собирается возвращать средства.

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Так, выяснилось, что 27 тысяч долларов Святослав Вакарчук одолжил Соловей для реализации творческих проектов во время их сотрудничества. В течение определенного срока певица должна их вернуть, но отметила, что пока полной суммы нет.

Это не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием и средства, которые я использовала на свое творчество – клипы, записи песен – после расторжения контракта эту сумму я ему должна. Я должна обязательно ее вернуть. Нет требования отдать ее в течение какого-то кратковременного периода. У меня тоже нет всей суммы, если все думают, что я столько зарабатываю. Думаю, что я вовремя справлюсь с этим,

– рассказала исполнительница.

Интервью с Кристиной Соловий: смотрите видео онлайн

Напомним, 18 октября 2023 года стало известно о завершении продюсерского сотрудничества между Святославом Вакарчуком и Кристиной Соловий. Это произошло на взаимно согласованных условиях, без конфликтов или скандалов. Певица охарактеризовала это сотрудничество как "невероятное", отметив профессионализм и взаимоуважение, которые сопровождали их рабочие отношения в течение всего периода, но также отмечала, что хотела, чтобы Святослав больше привлекался к творческому процессу и коммуницировал с ней.