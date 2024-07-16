Аня просто бредила тем Сергеем, – бывшая Леона рассказала, как Тринчер флиртовала с ее мужем

После развода с Александром Волошиным Анна Тринчер сняла страстный клип на свой новый трек "Бар за баром" с блогером Сергеем, который в соцсетях известен как leonhub_13. Теперь его бывшая жена Кристина Бычкова заявила, что после съемок видеоработы певица и актер очень сблизились.

Заметим, на тот момент Кристина и Леон еще были в браке. Теперь Бычкова рассказала, как Тринчер отреагировала на ее развод с актером.

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Блогер Кристина Бычкова рассказала, что была не против, чтобы ее экс-возлюбленный снялся в клипе Анны Тринчер, потому что понимала, что это хорошо повлияет на его узнаваемость. В то же время признается, что после съемок Сергей и исполнительница начали тесно общаться. По словам бывшей жены Леона, Тринчер открыто с ним флиртовала.

После клипа они очень сблизились. Аня просто бредила тем Сергеем. Мне не казалось, это видели все. Фото были,

– поделилась блогерша.

В то же время Кристина добавила, что после того, как исполнительница узнала о разрыве Бычковой и Леона, она из женской солидарности перестала общаться с актером. Анна, как рассказала Кристина, даже дала девушке несколько советов по разводу, потому что сама накануне разошлась с мужем.

Интервью с Кристиной Бычковой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Аня Тринчер рассказала о своих отношениях с бывшим Александром Волошиным и попытках восстановить их брак. По словам певицы, накануне съемок видео об их разводе и интервью с Машей Ефросининой, Александр неожиданно приехал к ней с предложением отменить все и попробовать быть вместе снова. Однако девушка уже приняла твердое решение не возвращаться к прежним отношениям. Исполнительница призналась, что после разрыва с Волошиным она впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой.