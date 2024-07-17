Королевская семья поздравила Камиллу с 77-летием: волшебные кадры Ее Величества

17 июля супруга короля Чарльза III Камилла отмечает день рождения. Ей исполнилось 77 лет. С праздником королеву уже поздравили родные.

В частности, поздравления выставили на официальной странице королевской семьи в инстаграме. Также поздравления распространили принц и принцесса Уэльские.

Не пропустите Очаровывают стилем и изысканностью: лучшие фото короля Чарльза III и королевы Камиллы

Так, члены королевской семьи опубликовали лаконичные сторис по случаю дня рождения Камиллы. Они пожелали Ее Величеству счастливого дня рождения и поделились волшебными фото жены монарха Великобритании. На одной из фотографий улыбающаяся королева сидит в саду в голубом платье с цветами, а на другой приветливо здоровается с поклонниками.

Как королевская семья поздравила Камиллу с днем рождения / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 21 июня свой 42-й день рождения отметил принц Уильям. В этом году Его Величество решил отпраздновать необычным способом – посетив выступление американской поп-звезды Тейлор Свифт в Лондоне. Принц Уильям посетил концерт вместе со своими старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Его жена, Кейт Миддлтон, и младший сын, принц Луи, не присутствовали на мероприятии. Интересно, что королевская семья имела возможность не только насладиться выступлением, но и лично познакомиться с певицей.