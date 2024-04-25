Король и королева Дании представили первые официальные портреты

Официальным королем Дании является Фредерик Х, а королевой - его жена Мэри. Супруги впервые представили свои портреты после того, как взошли на престол.

Первые портреты королевской четы были представлены на официальных страницах. Известно, что отныне они будут изображены в государственных учреждениях, в датских посольствах и консульствах во всем мире.

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Портреты короля и королевы Дании

Портреты сделал фотограф Стин Эвальд в Зеленой комнате в королевском дворце. Король Фредерик Х предстал перед камерой в парадной форме военно-морского флота с Орденом Слона, что является высшей национальной наградой. Мундир украшен четырьмя звездами, ведь с наследованием престола Его Величество стал адмиралом.



Король Фредерик Х / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Мэри впервые для портрета надела королевские драгоценности. Это изумрудный набор, состоящий из роскошной тиары, ожерелья, сережек и броши. На ее груди небольшой портрет короля в бриллиантовом обрамлении. Носить при себе крошечное фото суверена является традицией женщин в королевской семье.



Королева Мэри / Фото из инстаграма королевской семьи

Что известно о новых короле и королеве

Королева Маргрете II официально отреклась от престола и передала трон своему сыну, кронцпринцу Фредерику. Таким образом 14 января он официально стал новым королём Дании. Как и его мать, он будет представлять на престоле династию Глюксбургов.

Маргрете II была на престоле 52 года – это самый длинный период правления в Дании. Чтобы попрощаться с монархиней, на улицы Копенгагена пришло тысячи людей.