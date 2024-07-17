Король Чарльз III и Камилла в карете приехали на открытие парламента: роскошные кадры

Король Великобритании Чарльз III официально открыл новую сессию парламента. Монарх, одетый в Императорскую государственную корону и длинную темно-красную мантию, произнес речь с золотого трона в Палате лордов.

Вместе с ним на торжественное событие прибыла жена, королева Камилла. Отметим, что как раз 17 июля Ее Величество отмечает свой 77-й день рождения.

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Открытие британского парламента – главное торжественное событие парламентского года во время которого король Великобритании торжественно зачитывает речь, текст которой готовится правительством и определяет законодательные планы на следующие 12 месяцев. В этом году речь охватила более 35 законопроектов. Кроме внутренней политики, было уделено внимание и международным делам, в частности подтверждена приверженность Великобритании к НАТО и поддержка Украины.

Это событие является важным, ведь на нем встречаются все три составляющие британского парламента: Суверен, Палата лордов и Палата общин. Заметим, Суверен – это монарх Великобритании, который выполняет важную церемониальную роль в государственном устройстве. Палата лордов является верхней палатой парламента, члены которой не избираются, а назначаются, а палата общин – это нижняя палата парламента, члены которой избираются прямым голосованием граждан.

Король Чарльз III и королева Камилла приехали на открытие парламента в государственной карете Diamond Jubilee, сопровождаемые конной кавалерией. У здания парламента королевскую процессию приветствовали пушечными салютами, церковными колоколами и овациями подданных.

Супруги излучали элегантность на церемонии. Так, Чарльз III был одет в длинную темно-красную мантию вместе с Императорской государственной короной, а королева Камилла – в белоснежное платье в паре с короной, украшенной бриллиантовой тиарой, которую ранее носила покойная королева Елизавета.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании, состоявшиеся 4 июля, завершились победой Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Партия получила 410 мест в парламенте, что сделало Стармера новым премьер-министром страны. После традиционной аудиенции у короля в Букингемском дворце, его официально назначили главой британского правительства.