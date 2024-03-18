Новость о смерти Чарльза III была фейком, - посольство Британии в Украине

На фоне информации о "смерти" короля Чарльза III, посольство Великобритании в Украине выступило с заявлением. В учреждении сообщили, что это фейк.

В сети написали ложную информацию о состоянии здоровья короля Чарльза III. На это отреагировали в посольстве Великобритании в Украине.

Обратите внимание В сети пишут о смерти короля Чарльза III: официальных заявлений нет

Официально: новость о смерти короля – фейк

На официальной странице обнародовали заявление в связи с фейками о британском короле. В учреждении опровергли информацию о потере.

Сообщаем, что новость о смерти короля Чарльза III является фейковой,

– написали представители ведомства.



Заявление посольства / Фото из соцсети Х посольства

Почему в сети заговорили о потере

Днем 18 марта по социальным сетям пронеслась информация о смерти Чарльза III. Вероятно, причиной этому стали сообщения о приспущенных флагах на правительственных зданиях. Это традиционная практика во всем мире, когда умирает глава государства.

Кроме того, в российских телеграмм-каналах распространили фото, на котором якобы заявление о смерти короля. Однако это поддельный скриншот.

Важно заметить, что о смерти короля сообщают только официальные структуры британской королевской семьи. Заявление должно быть опубликовано на сайте The Royal Family и на страницах семьи в твиттере и инстаграме.

Среди СМИ, первыми о потере имеют право объявили y BBC. Соответственно, ни на одном из этих источников не появилось новости о "смерти" Чарльза III.