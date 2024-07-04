Шок и гнев, – Виталий Козловский эмоционально прокомментировал скандал с ветеринаром в Одессе

На днях в Одессе в ветеринарной клинике мужчина обругал ветеринара Алексея Притулу, который на фронте получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. На этот инцидент отреагировал военный Виталий Козловский.

Он поделился своими мыслями о скандале. Кроме того, артист высказался о том, какое наказание следует вынести виновнику.

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Виталий Козловский считает, что Вадима Шевеленко, который обругал ветерана войны, следует самого отправить на передовую, чтобы он на собственном опыте узнал, что это такое.

Шок и гнев от того, что произошло... Как такое может быть в стране, воюющей? Разве просто откупиться это достаточно за такое неуважение к военному? Разве это достаточно для того, кто живет и зарабатывает деньги, пока кто-то кладет свою жизнь и здоровье? Не справедливее ли, чтобы после такого поступка этот "диванный агрессор" сам отправился туда, где ветеран потерял здоровье. Чтобы пережил то, что пережил он. Чтобы сам узнал вкус пороха, пота и крови. Возможно, только тогда раскаяние было бы искренним. Уважайте военных,

– подчеркнул исполнитель.

Что известно о скандале с ветеринаром