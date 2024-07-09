Как две капли воды: Коля Серга впервые за долгое время показался с младшим братом

Украинский шоумен Коля Серга редко радует фанатов семейным контентом. Впрочем, артист сделал исключение и решил показать, как выглядит его младший брат Ростислав.

Для этого Коля опубликовал фотографию вместе с родным человеком. Поклонники подчеркнули большое сходство братьев.

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В своих соцсетях Серга поделился кадром, на котором предстал вместе с Ростиславом.

На фото шоумен одет в белую вышиванку, а его брат – в черную футболку. Мужчины обнялись и искренне улыбаются в камеру. Артист решил не подписывать фотографию.



Коля Серга вместе с братом Ростиславом / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что Коля с началом полномасштабного вторжения вступил в ВСУ. Серга имеет звание старшего лейтенанта и несет службу в "Культурном десанте". Там он с другими звездами дает концерты для других военнослужащих и для жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.

Напомним, в апреле 2022 года певец рассказал, что его младший брат также стал на защиту страны. Ростислав работает военным медиком и учит других военной медицине. В то же время отец Серги, Эдуард, сейчас тоже служит в ВСУ.