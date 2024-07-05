Лепс, Гагарина, SHAMAN и другие: YouTube заблокировал каналы знаменитых путинистов

После принятия 14-го пакета санкций ЕС YouTube заблокировал каналы известных российских исполнителей. Все они открыто поддерживают кровопролитную войну России против Украины.

Ранее видеохостинг наложил блокировку на Никиту Михалкова, Дмитрия Пучкова и Артема Лебедева. В то же время на этот раз список несколько обновился.

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Так, стало известно, что YouTube заблокировал официальные каналы Ярослава Дронова (SHAMAN), Полины Гагариной, Григория Лепса и Юлии Чичериной.

Один из путинистов, SHAMAN, отреагировал на инцидент. Он опубликовал пост в своем телеграмме.

Мой ютуб-канал заблокировали, потому что я – россиянин,

– написал пророссийский артист.



Shaman отреагировал на то, что его ютуб-канал заблокировали / Скриншот из телеграма

Напомним, 24 июня Совет Европейского Союза утвердил 14-й пакет санкций против России. Он охватывает известных деятелей, среди которых исполнители, актеры, пропагандисты и другие граждане России. В частности, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин и тому подобное. Интересно, что в список попала даже мама главы Чечни Аймани Кадырова.