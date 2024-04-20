Загадочная Klavdia Petrivna впервые вживую спела на сцене: как выглядит артистка
Источник:Львович
Певица, известная по хитам "Знайди мене" и "Я тобі брехала", очень тщательно скрывает свою личность. Однако 19 апреля на концерте артиста Артема Пивоварова исполнительница вышла на сцену и спела вместе с ним.
Klavdia Petrivna до 19 апреля еще нигде публично не выступала. Поэтому неожиданное появление молодой исполнительницы на сцене изрядно удивило зрителей.
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Первое живое выступление Klavdia Petrivna
19 апреля, во Дворце Спорта в Киеве прошел концерт известного украинского певца Артема Пивоварова. После его исполнения одной из песен репертуара, неожиданно появилась девушка в красном закрытом наряде.
Она надела длинный плащ, который спрятал почти все ее тело, не дав возможности даже приблизительно понять, кто может за ним прятаться. К тому же голову девушки закрыла большая треугольная шляпа, за которой нельзя рассмотреть лицо.
Как оказалось, это была загадочная певица Klavdia Petrivna. Она исполнила вместе с Артемом новую песню, релиз которой запланирован на 25 апреля. Зрители очень удивились такой коллаборации и неожиданному появлению инкогнито-артистки.
К тому же в этот же день стало известно, что Klavdia Petrivna даст дебютный сольный концерт. Он состоится 30 августа этого года во Дворце Спорта в Киеве.
Продажи билетов стартуют уже 24 апреля.
Клавдия Петровна в течение года держала свою личность в секрете и наконец готова раскрыть все карты. Кто она?
– написано в анонсе концерта артистки.
Klavdia Petrivna даст дебютный сольный концерт / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Klavdia Petrivna
- Украинская певица, которая сохраняет анонимность, приобрела быструю популярность, в июле 2023 года, через сеть тикток. Ее песни собирают миллионы прослушиваний на стриминговых сервисах. А в начале 2024 года трек "Знайди мене" возглавил чарты украинских радиостанций.
- В то же время по сети распространяются теории относительно настоящего имени исполнительницы. Кто-то считает, что это специальный проект, созданный с помощью искусственного интеллекта, а кто-то уверен, что за этим именем скрывается очень известная украинская личность.
- В частности, в декабре 2023 года, звездный обозреватель Богдан Беспалов, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил настоящее имя артистки – Соломия. По его словам, девушке 18 лет, она из Львовской области и учится в музыкальном колледже.
- Уже в феврале этого года во время объявления победителей премии "Золотая Заря Лирум" Klavdia Petrivna победила в номинации "Дебют года". Однако, награду вышла получить известная исполнительница Маша Кондратенко, которая не подтвердила свою причастность к инкогнито-певице. К тому же пользователи считают, что тембр голоса у девушек сильно отличается, поэтому это не может быть один и тот же человек.