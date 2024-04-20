Загадочная Klavdia Petrivna впервые вживую спела на сцене: как выглядит артистка

Певица, известная по хитам "Знайди мене" и "Я тобі брехала", очень тщательно скрывает свою личность. Однако 19 апреля на концерте артиста Артема Пивоварова исполнительница вышла на сцену и спела вместе с ним.

Klavdia Petrivna до 19 апреля еще нигде публично не выступала. Поэтому неожиданное появление молодой исполнительницы на сцене изрядно удивило зрителей.

К слову Тикток-звезда, которую цитирует Зеленская: кто такая Klavdia Petrivna, загадочная певица и хитмейкерка

Первое живое выступление Klavdia Petrivna

19 апреля, во Дворце Спорта в Киеве прошел концерт известного украинского певца Артема Пивоварова. После его исполнения одной из песен репертуара, неожиданно появилась девушка в красном закрытом наряде.

Она надела длинный плащ, который спрятал почти все ее тело, не дав возможности даже приблизительно понять, кто может за ним прятаться. К тому же голову девушки закрыла большая треугольная шляпа, за которой нельзя рассмотреть лицо.

Как оказалось, это была загадочная певица Klavdia Petrivna. Она исполнила вместе с Артемом новую песню, релиз которой запланирован на 25 апреля. Зрители очень удивились такой коллаборации и неожиданному появлению инкогнито-артистки.

К тому же в этот же день стало известно, что Klavdia Petrivna даст дебютный сольный концерт. Он состоится 30 августа этого года во Дворце Спорта в Киеве.

Продажи билетов стартуют уже 24 апреля.

Клавдия Петровна в течение года держала свою личность в секрете и наконец готова раскрыть все карты. Кто она?

– написано в анонсе концерта артистки.



Klavdia Petrivna даст дебютный сольный концерт / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Klavdia Petrivna